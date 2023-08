Yo Me Llamo Myriam Hernández nació con dos enfermedades por las que recibió burlas

Justo antes de presentarse en el Templo de la Imitación frente a Amparo Grisales , César Escola y Pipe Bueno , Yo Me Llamo Myriam Hernández reveló ante las cámaras de Caracol Televisión que desde muy joven descubrió su amor por la música, lo que la ha llevado a convertirse en cantante y a tocar alrededor de 15 instrumentos.

Uno de los momentos más llamativos de su entrevista fue justamente cuando reveló que nació con dos enfermedades por las cuáles tuvo que visitar el quirófano para someterse a varias cirugías.

"Recuerdo que el momento más difícil de mi vida fue saber que nací con paladar hendido y labio leporino porque la imagen, la voz en el mundo del artista es totalmente primordial. Una persona con mi condición es muy difícil que pueda cantar, es muy difícil que pueda desenvolverse con el público. Amigos y familiares cercanos se burlaban de mí por la manera en cómo me veía, por la manera como hablaba", explicó.

Adicionalmente, aseguró que cuando era pequeña se sometió a varias operaciones y que el médico les aseguró a sus padres que ella corrió con mucha suerte, pues de mil casos que se presentan, solo uno salía perfecto y ese era precisamente el de ella.

La imitadora de la artista chilena se presentó en frente del jurado del programa y logró obtener dos estrellas verdes y una roja otorgada por 'La Diva de Colombia', quien le pidió que estudiara más su personaje para erizarla en el próximo encuentro. En medio del escenario, la joven confesó que para ella no ha sido tarea fácil llegar a la televisión.

"Te voy a erizar, te lo prometo porque venir de los buses hasta acá no es tan fácil, ya es un paso muy grande", finalizó la joven en medio de la transmisión del capítulo.



¿Quiénes han sido los ganadores anteriores de Yo me llamo?

Desde el lanzamiento de Yo Me Llamo en 2011, Colombia ha demostrado que los dobles perfectos sí existen. Ellos han sido los ganadores de todas sus temporadas: Yo Me Llamo Rafael Orozco (Jorge Martínez) en 2011; Yo Me Llamo José José (Brayan Álvarez) en 2012; Yo Me Llamo Vicente Fernández (Deibys Pino) y Yo Me Llamo Sandro de América (Daniel Mora) en 2014; Yo Me Llamo José José (Brayan Álvarez) en 2015; Yo Me Llamo Nicky Jam (David Alsina) en 2017; Yo Me Llamo Julio Jaramillo (Robinson Silva) en 2018; Yo Me Llamo Roberto Carlos (Albert Sánchez) en 2019; Yo Me Llamo Camilo Sesto (Alejandro León) en 2022.

