Amparo Grisales reveló en Yo Me Llamo su tipo de hombre y aclaró si prefiere al Pipe Bueno de antes

Los jurados de Yo Me Llamo protagonizaron un momento de diversión justo después de la presentación de la doble de Paola Jara, quien tuvo que cantar dos veces en el Templo de la Imitación para convencer a los expertos de que tiene mucho más potencial artístico para continuar en competencia.

Nuevamente, Pipe Bueno y César Escola tuvieron pensamientos encontrados respecto a la participante, pues la mujer recibió dos estrellas verdes por parte de Amparo Grisales y el artista de música popular, mientras que obtuvo una roja de 'El Maestro Escola'. Ante la diferencia que presentó frente a su colega, César le preguntó a 'La Diva de Colombia' si prefería al jurado joven de antes o al hombre con el que trabaja ahora.

"Amparo, ¿tú cómo lo prefieres, como era tiernito Pipe o ahora así recio y machote? Ten cuidado porque este es padre todos los años. Todos los años, va presionando el botón y pum", dijo Escola, de manera que ella se quedó reflexionando un par de segundos para luego asegurar que le gusta de las dos formas.

El tema de conversación no terminó allí, pues Escola aprovechó para pedirle que le revelara el tipo de hombre que a ella le gusta. "¿Cómo te gustan los hombres, tiernos o un poco... (gruñó)?", a lo que ella rápidamente contestó: "No, pues combinadito todo, ternura, así preciosos, así calientes, sensuales".

El intérprete de temas como 'Te hubieras ido antes', 'Cupido falló', 'No me digas que no' y 'Dueño de ti' finalizó diciendo, de manera jocosa, que su compañera prefería a los hombres como él, pues reúne todas las cualidades que justamente ella estaba solicitando en medio del capítulo.

¿Cuál es el premio para el ganador de Yo Me Llamo 2023?

Noche a noche los imitadores se enfrentarán al exigente jurado y será esta la oportunidad de demostrar qué tanto se han preparado para esta nueva temporada, y cuánto han aprendido en la Escuela de Yo Me Llamo. El ganador se llevará 500 millones de pesos y serán más de 1.100 millones de pesos en juego a lo largo de la competencia.

¿Cuántas temporadas ha tenido Yo me llamo?