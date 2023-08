Yo Me Llamo Eros Ramazzotti le llevó un regalo a Amparo Grisales: "ella es mi estrella"

Una de las audiciones que más dieron de qué hablar en el capítulo 13 de Yo Me Llamo fue precisamente la del imitador de Eros Ramazzotti, que se subió al escenario para interpretar el exitoso tema musical 'Otra como tú'. A pesar de que el jurado le pidió que se detuviera y le impidió continuar su camino en la producción, el participante aprovechó la oportunidad para entregarle un obsequio a Amparo Grisales .

"Amparo, disculpa, es que te traje un detalle", explicó el concursante, a lo que César Escola respondió con sentido del humor: "venga para acá que eso sí lo aceptamos". 'La Diva de Colombia', por su parte, pensó que se trataba de una broma y aseguró que le daba susto que apareciera con algo "raro"; sin embargo, se llevó una grata sorpresa al encontrar un cuadro en el que estaba plasmado su rostro.

Tan pronto tuvo en sus manos el retrato, Grisales no dudó en elogiar las habilidades artísticas del concursante, quien aseguró tener 20 años de experiencia aportándole al arte y la cultura en Colombia. Adicionalmente, aprovechó para preguntarle si le había firmado el cuadro para tenerlo siempre presente, a lo que él respondió asintiendo.

Justo antes de salir del set de grabación, el doble del artista italiano dijo frente a las cámaras de Caracol Televisión que él sí se llamaba y que Grisales era la estrella que necesitaba para estar convencido de ello. Mientras tanto, la jurado se dispuso a presumir su pintura en frente de Pipe Bueno , 'El Maestro Escola' y todo el público, quienes la felicitaban por tener gran influencia en los participantes y por despertar admiración en los colombianos.

"Tan bello. Mira, ese amor de la gente es lo que adoro de mi carrera y ese amor es lo que me hace a mí vibrar. Eso es una belleza, te lo digo de verdad", finalizó Grisales mientras le daban paso al siguiente participante de la velada, que prometía estar dispuesto a todo por conseguir un cupo para la siguiente etapa del programa.



¿Cuánto dinero está en juego en esta temporada de Yo Me Llamo?

Esta temporada llega cargada de mucho talento, imitaciones nunca antes vistas y un total de 1.100 millones de pesos en premios que estarán en juego a lo largo de la competencia. El ganador se llevará 500 millones de pesos.



¿Cuál es el premio para el ganador de Yo Me Llamo 2023?