Yo Me Llamo Freddie Mercury confiesa que su personaje era arriesgado, pero que se parece físicamente

Luego de su paso por el escenario de Yo Me Llamo , en el cual estuvo bajo el ojo crítico de Amparo Grisales , Pipe Bueno y César Escola , Yo Me Llamo Freddie Mercury pasa por El Confesionario para contarnos sobre toda su experiencia y las expectativas que tenía en el Templo de la Imitación.

Este aspirante al concurso musical nos comenta que era la primera vez que estaba en un escenario de la magnitud del de este icónico programa: "se siente mucha adrenalina, mucho power en ese sitio y lamentablemente no pasé, pero hice todo el esfuerzo para demostrarles que sí soy".

Tras lo ocurrido en su presentación, en la cual causó la risa de los jurados, Yo Me Llamo Freddie Mercury dice que durante ese momento no pensó en nada de lo que le fuera a decir y que seguramente no dio con la voz de su artista favorito, sin dejar de exaltar que dio su mejor esfuerzo para demostrar que tenía el potencial.

Con respecto a cómo se dio cuenta de su talento, este exparticipante menciona que desde hace un año se percató de que tenía la habilidad de imitar a varios artistas, sin embargo, dado a que se siente identificado con el fallecido vocalista de Queen decidió arriesgarse, pues también considera que tiene el mismo carisma y energía cuando está en una tarima.

"Es un personaje muy difícil, muy complicado, tiene muchas cualidades, por lo cual el que se mida a imitarlo debe prepararse por mucho tiempo. Yo estaba a la expectativa de si pasaba o no, pero quise demostrar mi talento", expresa Yo Me Llamo Freddie Mercury.

Este aspirante al Templo de la Imitación asegura que su cabello, su delgadez, su estilo informal y el bigote postizo son los factores claves, físicamente, con los cuales logra parecerse al cantante. A su vez, nos comenta que para evitar el pánico escénico, pues se considera alguien tímido, había ensayado con imágenes con el rostro de los tres jurados para luego no estar tan desconectado.

Para convertirse en el Yo Me Llamo Freddie Mercury perfecto, este exparticipante había visto videos de las presentaciones de este artista y estudió su vida a profundidad: "su vida es espectacular, entonces es importante analizar al personaje en sus cualidades, en sus defectos y en todo lo que él hacía para que así uno pueda identificarse más".

A su vez nos confiesa que dado a que no es bilingüe el tema de las canciones en inglés fueron un reto aún más grande para él, lo cual generó que le tocara esforzarse en la pronunciación de varias palabras, mientras que se fijaba en la afinación. "Para mí fue una bendición estar acá, una puerta abierta a muchas posibilidades. De todas maneras, yo les agradezco a todos ustedes por la oportunidad", finaliza el aspirante.