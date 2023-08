Pipe Bueno y César Escola tuvieron una discusión por causa del reguetón, ¿no le gusta al 'Maestro'?

Dado que el oído y el ojo de los jurados de Yo Me Llamo debe ser casi que clínico, pues su labor es elegir a los mejores, Pipe Bueno y César Escola tuvieron una pequeña discusión luego de que fueron testigos de la audición del imitador de Blessd.

Y es que todo esto fue por causa del disgusto que tuvo el 'Maestro' al escuchar a este aspirante al Templo de la Imitación, debido a que en ningún momento sintió que estuviese escuchando al doble del artista urbano.

"En mi opinión, ni el delay te ayudó, me faltó esa forma de cantar matizada, como si fuera en secreto, él le mete un poquito de acento como si fuera de Puerto Rico. Para mí, hoy no te llamas Blessd", fue el comentario hecho por César Escola luego de que fuese quien parara su audición. En este punto, el participante solo tenía la X de este jurado.

Casi que sin dejarlo terminar, Pipe Bueno quiso opinar con respecto a lo dicho por su colega, ante lo cual dijo: "César tiene un problema con el reguetón porque no es tango o Gardel, entonces para mí si te llamas". Es importante que ante este punto de vista, Amparo Grisales afirmó que estaba de acuerdo.

"Siempre que sale un reguetonero dices que no", añadió el cantante de música popular. Frente a esto, César Escola quiso defenderse y se sorprendió con su colega, pues creyó que tan solo le había dado una luz verde para llevarle la contraria y le recalcó que si iba a volver era con argumentos, lo que hizo que el joven jurado explicara que dio su voto de confianza porque sí considera que se llame Blessd.

En medio de la discusión, Amparo Grisales les preguntó si era posible que la dejaran hablar, pues en ese cruce de palabras de sus compañeros ni siquiera había realizado su retroalimentación al aspirante al Templo de la Imitación, a quien finalmente le dio luz roja, puesto que consideró que le faltó mucha actitud y plasmar el estilo del cantante original en su interpretación.

Sin el imitador en el escenario, César Escola quiso decirle otras palabras a su colega: "usted no vuelva a decir eso, Pipe, su argumento para votar es que supuestamente a mí no me gusta el reguetón, arme ideas más completas y justifique su voto por lo que escucha, por lo que considera del personaje y no por lo que dice el otro jurado, ¿a eso vino?".

Para romper la tensión, Amparo Grisales no solamente le preguntó al 'Maestro' si le gustaba perrear, sino que empezó a hacerle masajes en la cara para que no se arrugara y le prometió a Pipe Bueno que pronto le haría uno a él también.