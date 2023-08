Seis imitadores nuevos llegan a Yo Me Llamo para sorprender al jurado, pero pocos logran su objetivo

El capítulo 11 de Yo Me Llamo 2023 demuestra estar lleno de muchas emociones, pues Amparo Grisales , César Escola y Pipe Bueno reciben en el Templo de la Imitación a 15 participantes que hacen todo lo que está a su alcance para obtener un cupo y lograr así ingresar a la Escuela del programa. Aunque todos se esfuerzan igual, solamente cuatro imitadores obtienen el resultado por el que se estuvieron preparando durante meses antes de su audición.

El primero en presentarse en el escenario es el doble de Pipe Peláez, seguido de la imitadora de La India, quienes reciben votos negativos por parte de los expertos. Posteriormente, el turno es para la imitadora de Kany García, que convence a dos jurados de su talento; sin embargo, aprovechan para decirle que debe estudiar más al personaje para defender su estadía dentro de la producción de Caracol Televisión.

El show continúa y esta vez el doble de Raphael hace una intervención musical que genera todo tipo de opiniones entre la audiencia. El imitador de Edén Muñoz luego consigue dos estrellas verdes. Por su parte, el jurado descubre que a Yo Me Llamo Rocío Dúrcal, Joe Arroyo y Pedro Fernández les hace falta algunos detalles para ser iguales a los artistas originales, por lo que les solicitan que sigan trabajando en la imitación para mejorar paulatinamente en cada una de las presentaciones.

El doble de Miguel Bosé recibe tres estrellas verdes, convirtiéndose así en el único participante de la noche en ganar un boleto directo para ingresar a la Escuela de Yo Me Llamo, noticia que obviamente no duda en celebrar mientras revela frente a las cámaras del programa cómo se siente por haber alcanzado uno de sus más grandes sueños.

Los participantes que imitan a Blessd, Natalia Jiménez, Galy Galiano y Skrillex finalizan su proceso dentro dentro del programa mientras que los integrantes del dúo que interpreta los mismos éxitos de Plan B convencen a dos jurados y se van directamente al repechaje.

