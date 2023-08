Yo Me Llamo Rossy War afirma que la actitud la diferencia de otras imitadoras de su artista favorita

Una nueva participante llega al Templo de la Imitación de Yo Me Llamo para sorprender a Amparo Grisales , Pipe Bueno y César Escola con su derroche de talento; sin embargo, los jurados le dan un "no" por respuesta y le quitan la posibilidad de seguir su proceso dentro de la escuela del programa. En exclusiva para Caracoltv.com durante su paso por El Confesionario, la mujer habla de qué es aquello que la diferencia de otras mujeres que han cantado temas de la exitosa artista.

Para la imitadora, la actitud lo es todo en la vida, de manera que aprovecha esta cualidad de su personalidad para llamar la atención de la audiencia y tener comentarios amigables por parte de los expertos. Adicionalmente, revela que considera que tiene un gran parecido físico a la artista real: "yo me parezco en el físico, en el cuerpo, en la carita digamos, en la naricita, en esa forma de que soy toda extrovertida", señala en medio de la entrevista.

¿Cómo se proyecta en una próxima audición?

Ante la posibilidad de presentarse de nuevo en el escenario, la doble de Rossy War asegura que interpretaría el mismo personaje; sin embargo, aclara que trabajaría más en la afinación, técnica vocal, gesticulación, coreografía y demás temas que caracterizan a la intérprete de temas como 'Nunca pensé llorar', 'Amor prohibido', 'No lo vuelvas a querer' o 'Que te perdone Dios'.

"No, yo traería el mismo personaje, de pronto pondría más atención en la entrada de la canción. Yo me concentré más que todo en el baile y en el momento en que sonó la pista me dejé quedar, pero al igual le seguí y salí bien (...) Al jurado le diría que los quiero mucho, que papito Dios los siga bendiciendo, que gracias por haberme escuchado y gracias a Caracol Televisión, que este programa siga hacia adelante, que no se vaya a acabar nunca porque lo llevo en mi corazón", finaliza.

¿Quiénes han sido los ganadores anteriores de Yo me llamo?

Desde el lanzamiento de Yo Me Llamo en 2011, Colombia ha demostrado que los dobles perfectos sí existen. Ellos han sido los ganadores de todas sus temporadas: Yo Me Llamo Rafael Orozco (Jorge Martínez) en 2011; Yo Me Llamo José José (Brayan Álvarez) en 2012; Yo Me Llamo Vicente Fernández (Deibys Pino) y Yo Me Llamo Sandro de América (Daniel Mora) en 2014; Yo Me Llamo José José (Brayan Álvarez) en 2015; Yo Me Llamo Nicky Jam (David Alsina) en 2017; Yo Me Llamo Julio Jaramillo (Robinson Silva) en 2018; Yo Me Llamo Roberto Carlos (Albert Sánchez) en 2019; Yo Me Llamo Camilo Sesto (Alejandro León) en 2022.