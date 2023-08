Amparo Grisales contó en Yo Me Llamo que conoció a Amanda Miguel, ¿eran amigas?

Amparo Grisales es jurado de la nueva temporada Yo Me Llamo con César Escola y Pipe Bueno , y en sus intervenciones aprovecha para compartir con sus colegas y el público, vivencias de años pasados, pues como muchos saben, ella ha conocido a varias personalidades del cine, la televisión y la música.

‘La Diva de Colombia’ disfruta las audiciones del programa de Caracol Televisión, pues tras escuchar a los imitadores da sus comentarios y justamente en la transmisión del octavo capítulo se presentó Yo Me Llamo Amanda Miguel , pero lamentablemente no fue lo que el jurado esperaba. A pesar de su gran parecido físico, la voz no era similar a la de la original.

El maestro César Escola fue el primero en dar sus impresiones con respecto a la presentación: “Amanda, con su escuela clásica y lírica, llega a los agudos de una forma más segura. El look está maravilloso, pero la voz no está”, por otra parte, Amparo le dijo que no tenía la potencia de la original, y que le faltaba ese sonido ronco tan característico de la intérprete de ‘Él me mintió’ y ‘Así no te amará jamás’.

Cuando la participante abandonó el Templo de la Imitación, Amparo Grisales relató que conoció a la cantante argentino mexicana Amanda Miguel e incluso compartieron mucho tiempo juntas.

“Yo la conocí cuando vivía en México, y estaba en el mismo edificio mío, con su marido, quien ya falleció. Era muy simpática, me invitaba a tomar café y había un lugar que se llamaba la Casa del Árbol, eran casas en la loma que no tenían ángulos rectos. Todo era redondo y ahí vivían ellos”, dijo, haciendo referencia a Diego Verdaguer, quien murió en el 2022.

