Yo Me Llamo Marbelle agradece a César Escola por darle un sí y promete trabajar más en su sueño

Al templo de la imitación llega Yo Me Llamo Marbelle para demostrar que es la doble exacta de su artista favorita, a quien considera una mujer echada para adelante, trabajadora y dispuesta a conseguir sus sueños. Luego de recibir dos estrellas rojas por parte de Amparo Grisales y Pipe Bueno y una verde de César Escola , la participante le concede una entrevista a Caracoltv.com en El Confesionaro para hablar sobre cómo percibió su audición y de qué forma recibió los comentarios del jurado.

"Bueno, siendo sincera llevo más o menos tres meses, pero eso empíricamente lo hacía, vuelvo y reitero, en casa. Ahí cantando sola 'quiero ser collar de perlas finas para estar metida entre tus pechos, quiero ser tu mero mero dueño pa' tener derecho a tus derechos, que sube y que baja, que vuelve a subir' (...)", expresa en medio de la entrevista de manera jocosa.

Además, asegura que llegar a Yo Me Llamo ha sido todo un sueño cumplido no solo porque tuvo la oportunidad de conocer las instalaciones de Caracol Televisión y el funcionamiento de esta producción, sino también porque pudo montar en avión: "mire, yo vendo arroz de pollo, sopa en mi casa, hago de todo, yo soy emprendedora, soy una mujer de ejemplo a seguir porque lucho por mis sueños, siempre quise estar frente a cámaras profesionales como esta y hoy lo estoy cumpliendo. Estos sueños se los dedico a mi mamá", agrega.

De igual forma, la imitadora de 'La Reina de la Tecnocarrilera' afirma que su intención con esta audición en realidad es homenajear a la artista original, pues desde que empezó a surgir en la industria musical se declaró una gran fanática, hasta el punto de admirar cada uno de sus éxitos.

Por último, invita a los seguidores de esta producción a estar pendientes de la nueva temporada que promete estar cargada de mucho talento así como también de risas para que los espectadores pasen un rato agradable desde la comodidad de sus casas.

