Los imitadores de Espinoza Paz y Víctor Manuelle sorprendieron en Yo Me Llamo con sus historias

Muchas son las historias que se esconden detrás de los participantes de Yo Me Llamo 2023 . Durante el capítulo número 4 de la producción de Caracol Televisión, los imitadores de Espinoza Paz y Víctor Manuelle se robaron la atención debido a sus historias de vida, pues antes de presentar su audición en frente de Amparo Grisales , César Escola y Pipe Bueno revelaron detalles de sus historias de vida, lo que logró conmover a más de un televidente en redes sociales.

El primero en pasar a la tarima fue Yo Me Llamo Espinoza Paz quien reveló que desde joven tuvo una estrecha relación con la música luego de que su papá le regalara con mucho esfuerzo su primera guitarra. Debido al exceso de trabajo, porque se desempeñaba como profesor de sociales en el día y músico en la noche, presentó parálisis facial que le trajo algunos problemas de autoestima, pues deseaba apoyarse en su rostro para interpretar de mejor manera cada una de las letras de las canciones.

"Esto me trajo una gran consecuencia, me genero una parálisis facial. La gente se burlaba porque mi parte del rostro no podía decir papá, sino decía 'fafá' y no podía cantar, no podía hacer lo que yo quería. La doctora, yo me acuerdo que me decía 'canta, canta en todo momento, nunca te olvides de cantar' a esa doctora le doy muchísimas gracias", señaló.

Cuando superó este difícil momento en su vida, se retiró de los grupos de mariachis y empezó a trabajar con pista y a montar un emprendimiento junto a su pareja sentimental. Con el paso del tiempo logró cantar con el artista original, cumpliendo de esta forma uno de sus más grandes sueños.

El turno después fue para Víctor Manuelle quien reveló que vivió en Ciudad Bolívar una pequeña parte de su infancia; sin embargo, los grupos antisociales los obligaron a migrar rumbo a Villavicencio, donde una tía les dio la oportunidad de aprender sobre panadería, en especial sobre buñuelos. Fue precisamente allí donde descubrió su pasión por la música.

"Ahí empezamos con un grupo de amigos haciendo una caravana que se llamaba La Caravana del Amor por Villavicencio y empezamos a ayudar a mucha gente y empezamos a hacer el show de Víctor Manuelle", finalizó.



¿Quiénes han sido los ganadores anteriores de Yo me llamo?

Desde el lanzamiento de Yo Me Llamo en 2011, Colombia ha demostrado que los dobles perfectos sí existen. Ellos han sido los ganadores de todas sus temporadas: Yo Me Llamo Rafael Orozco (Jorge Martínez) en 2011; Yo Me Llamo José José (Brayan Álvarez) en 2012; Yo Me Llamo Vicente Fernández (Deibys Pino) y Yo Me Llamo Sandro de América (Daniel Mora) en 2014; Yo Me Llamo José José (Brayan Álvarez) en 2015; Yo Me Llamo Nicky Jam (David Alsina) en 2017; Yo Me Llamo Julio Jaramillo (Robinson Silva) en 2018; Yo Me Llamo Roberto Carlos (Albert Sánchez) en 2019; Yo Me Llamo Camilo Sesto (Alejandro León) en 2022.

