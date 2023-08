A Yo Me Llamo llegan 11 nuevos imitadores para demostrar su talento, ¿es suficiente?

Las emociones vuelven a estar a flor de piel para Amparo Grisales , Pipe Bueno y César Escola , quienes tienen el placer de escuchar a más aspirantes al Templo de la Imitación, quienes buscan entregarlo todo para demostrar que merecen avanzar a la Escuela de Yo Me Llamo .

Yo Me Llamo Espinoza Paz canta 'Olvido intencional' de Isidro Chávez Espinoza.

Yo Me Llamo Rocío Durcal canta 'Como tu mujer' de Marco Antonio Solís.

Yo Me Llamo Bad Bunny canta ' Después de la playa' de B. Martínez, M. Borrero, K. Rivera y R. Rosado.

Publicidad

Yo Me Llamo Jennifer Lopez canta 'On the floor' de B. Hajji, A. Janussi, A. Pérez, G. Sandell, K. Hamid y N. Khayat.

Yo Me Llamo Pedro Fernández canta 'El siete mares' de José Alfredo Jiménez.

Yo Me Llamo Guillermo Novellis canta 'Todos tenemos un amor' de A. Cionco y G. Novellis.

Publicidad

Yo Me Llamo Claudia de Colombia canta 'El cóndor' de Daniel Alomía Robles.

Yo Me Llamo Marco Antonio Solís canta 'La venia bendita' de Marco Antonio Solís.

Yo Me Llamo Bon Jovi canta 'You give love a bad name' de D. Child, J. Bongiovi y R. Sambora.

Yo Me Llamo Greeicy Rendón canta 'Amantes' de G. Rendón y M. Bahía.

Publicidad

Yo Me Llamo Bob Marley canta 'Could you be love' de Robert Nesta Marley.

No te pierdas Yo Me Llamo en las noches de Caracol Televisión o a través de la Señal En Vivo . También puedes revivir los capítulos de esta producción a través de Caracol Play .

¿Quiénes han sido los ganadores anteriores de Yo me llamo?

Desde el lanzamiento de Yo Me Llamo en 2011, Colombia ha demostrado que los dobles perfectos sí existen. Ellos han sido los ganadores de todas sus temporadas: Yo Me Llamo Rafael Orozco (Jorge Martínez) en 2011; Yo Me Llamo José José (Brayan Álvarez) en 2012; Yo Me Llamo Vicente Fernández (Deibys Pino) y Yo Me Llamo Sandro de América (Daniel Mora) en 2014; Yo Me Llamo José José (Brayan Álvarez) en 2015; Yo Me Llamo Nicky Jam (David Alsina) en 2017; Yo Me Llamo Julio Jaramillo (Robinson Silva) en 2018; Yo Me Llamo Roberto Carlos (Albert Sánchez) en 2019; Yo Me Llamo Camilo Sesto (Alejandro León) en 2022.

¿Quién es el ganador actual de Yo Me Llamo?

Alejandro León es el verdadero nombre de quien, desde la noche del 7 de marzo de 2022 se convirtió en el nuevo ganador del programa Yo Me Llamo y se consagró como el mejor imitador del país gracias a su interpretación de Camilo Sesto.Te puede interesar: Yo Me Llamo Karol G llora y le promete a Amparo Grisales que la va a erizar el próximo año



¿Cuál es el premio para el ganador de Yo Me Llamo 2023?

Noche a noche los imitadores se enfrentarán al exigente jurado y será esta la oportunidad de demostrar qué tanto se han preparado para esta nueva temporada, y cuánto han aprendido en la Escuela de Yo Me Llamo. El ganador se llevará 500 millones de pesos y serán más de 1.100 millones de pesos en juego a lo largo de la competencia.

¿Puedo leer entrevistas exclusivas con los participantes, los jurados y el equipo de producción de Yo Me llamo?