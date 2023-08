Aunque Yo Me Llamo Pipe Bueno no logró convencer al original, también imita a otros personajes

Cada año en Yo Me Llamo se presentan varios imitadores del cantante de música popular y ranchera, Pipe Bueno , quien en esta octava temporada del concurso de canto volvió a ser jurado junto con Amparo Grisales y César Escola . Para esta oportunidad, volvió a ser testigo de un hombre que estaba seguro de ser su doble perfecto.

“Me atacaron los nervios y no supe dar el resultado que esperaban los jurados”, es lo que dice el participante sobre su audición, a la cual llegó con un jean y una chaqueta de cuero, tal y como suele vestirse el original.

Evidentemente desanimado por haber recibido un rotundo “no” por parte de los jurados en frente de toda Colombia, este hombre explica ante las cámaras del Confesionario que se esforzó por dar lo mejor de sí en el Templo de la Imitación y que estudió mucho los arreglos vocales y movimientos del artista; sin embargo, no fue suficiente para convencerlos.

A pesar de la negativa de su ídolo, Yo Me Llamo Pipe Bueno explica que también ha trabajado en otros personajes y que disfruta imitar al ‘Ruiseñor de América’, Julio Jaramillo y Camilo, e incluso se le mide a cantar algunos versos del tema ‘Vida de rico’ del colombiano.

Finalmente, el participante le agradece a Dios por la oportunidad de haberse aparecido en televisión nacional y se va satisfecho de haber conocido y cantado frente a su ídolo.

¿Cuánto dinero está en juego en esta temporada de Yo Me Llamo?

Esta temporada llega cargada de mucho talento, imitaciones nunca antes vistas y un total de 1.100 millones de pesos en premios que estarán en juego a lo largo de la competencia. El ganador se llevará 500 millones de pesos.



Noche a noche los imitadores se enfrentarán al exigente jurado y será esta la oportunidad de demostrar qué tanto se han preparado para esta nueva temporada, y cuánto han aprendido en la Escuela de Yo Me Llamo. El ganador se llevará 500 millones de pesos y serán más de 1.100 millones de pesos en juego a lo largo de la competencia.

