A Yo Me Llamo llegan nueve imitadores que quieren obtener tres estrellas verdes, ¿lo logran?

En la séptima noche de audiciones Yo Me Llamo hay variedad de géneros y artistas, no obstante, no todos tienen lo necesario para pasar a la siguiente etapa y así poder estar más cerca de ser el doble perfecto de su artista favorito.

Yo Me Llamo Farruko canta ‘6 AM’ de C. Reyes y J. Osorio.

Yo Me Llamo Marbelle canta ‘Amor Sincero’ de Henry Posada.

Yo Me Llamo Bad Bunny canta ‘Tití Me Preguntó’ de Benito Antonio Martínez Ocasio.

Yo Me Llamo Natusha canta ‘Tú La Tienes Que Pagar’ de Félix Madrigal.

Yo Me Llamo Caifanes canta ‘Afuera’ de Saúl Hernández.

Yo Me Llamo Marc Anthony canta ‘Tu Amor Me Hace Bien’ de Fabio Alonso Salgado.

Yo Me Llamo R. K. M & Ken -Y canta ‘Te Regalo Amores’ de C.E Samper, G. Cruz J. Nieves, K. Vázquez, R. Pina y X. Semper.

Yo Me Llamo Antonio Aguilar canta ‘El Patas Blancas’ de Crescenciano Trujillo.

Yo Me Llamo Amaia Montero canta ‘Rosas’ de A. Fuentes, A. Montero, H. Garde, P. Venegas y X. San Martín.

¿Quiénes son los presentadores de Yo Me Llamo 2023?

Carlos Calero es comunicador social y periodista de la universidad Jorge Tadeo Lozano, tiene un pregrado en Comunicación Cultural de la misma universidad y un Posgrado en Opinión pública y Marketing político de la Pontificia Universidad Javeriana. Es presentador, conductor y animador de televisión con más de 27 años de experiencia en medios de comunicación. Además, es consultor en oficinas de prensa, estrategia en comunicaciones internas y externas, coach en entrenamiento de voceros corporativos, consultor externo en talleres de expresión oral, hablar en público, manejo de escenarios públicos y presentación. En la actualidad es presentador del programa Día a día en Caracol Televisión y nuevamente los televidentes lo verán en Yo me llamo.

Melina Ramírez presentadora, empresaria y modelo caleña. Es conferencista espiritual e influencer digital de bienestar. Además, es reconocida por sus más de 9 años de trabajo en televisión nacional como presentadora de varios programas, entre ellos Yo me llamo, Desafío súper humanos, La vuelta al mundo en 80 risas y La vuelta a Rusia en 80 risas. Es una mujer apasionada, soñadora y amante de los grandes retos, que inició en los medios de comunicación presentando noticias deportivas.

¿Cuántas temporadas ha tenido Yo Me Llamo?

En 2023 se cumplen 9 temporadas al aire de Yo Me Llamo y solo los expertos lograrán definir que en Colombia los dobles perfectos sí existen. Por esto, la diva de Colombia Amparo Grisales, el maestro César Escola, y uno de los más reconocidos cantantes de música popular, Pipe Bueno, están listos para dar inicio a una nueva temporada del concurso de imitación musical más querido por los colombianos.



¿Quién es el ganador actual de Yo Me Llamo?

Alejandro León es el verdadero nombre de quien, desde la noche del 7 de marzo de 2022 se convirtió en el nuevo ganador del programa Yo Me Llamo y se consagró como el mejor imitador del país gracias a su interpretación de Camilo Sesto.