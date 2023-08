El jurado asegura que a Yo Me Llamo Galy Galiano le hace falta un poco de sutileza

Yo Me Llamo Galy Galiano se presenta en el Templo de la Imitación con la esperanza de obtener un cupo para ingresar a la Escuela del programa; sin embargo, cuando hace su interpretación del éxito musical 'Me bebí tu recuerdo', los jurados de la producción se percatan de que debe seguir trabajando en la parte física y vocal para poder ser el doble exacto de su artista favorito.

"Mira, cuando uno cierra los ojos, no tiene necesidad de verlo para saber que es Galy Galiano y yo no te sentí por ningún lado; además, aburrido, sin buscarle el sabor porque él maneja muchos géneros, pero en esta canción en especial no te vi por ningún lado (...) Para mí no te llamas esta noche. Lo único en lo que se parece es en el pelo", dice Amparo Grisales en medio de la transmisión del capítulo mientras Pipe Bueno asegura que "le huele" a una tercera estrella roja ya que César Escola había dado a conocer su voto con antelación.

El participante recibe tres negativas por parte del jurado; por lo que acepta la decisión y agradece a todos los presentes por darle la posibilidad de exponer su talento frente a miles de televidentes que permanecen atentos a las audiciones del reconocido programa de imitación en Colombia.

¿Quiénes son los jurados de Yo Me Llamo 2023?

Amparo Grisales es considerada la gran diva de Colombia, una de las mujeres más importantes de la televisión nacional. Exitosa y con una larga y sólida trayectoria como actriz de cine, teatro, televisión y empresaria. Es la mujer diez, experta en conquistar cuando se para en un escenario. Amada por ser única, y por su belleza y estilo original.



César Escola es músico, compositor, presentador y director musical colombo-argentino. Ha compuesto la música de programas de televisión como: Sangre de lobos, La maldición del paraíso, Betty la fea, Los caballeros las prefieren brutas, entre otros. También ha sido director de comedias musicales como La jaula de las locas, La invencible Molly Brown, Peter Pan, Cabaret, La tiendita del horror, Chicago y otras más. Presentó varios programas como Francotiradores, Día a día, Do Re Millones, También caerás, Hola Escola.

Pipe Bueno inició su carrera artística a los 16 años, esto le permitió conocer a grandes cantantes vallenatos que impulsaron su carrera profesional. Es uno de los artistas más importantes del género popular a nivel internacional gracias a su talento y particular estilo. Actualmente prepara un lanzamiento con el Grupo Firme, la banda más importante del regional Mexicano y se alista para sus giras por Latino América, Canadá y Estados Unidos.