Amparo Grisales culpa a Yo Me Llamo Morat de fallar por la desafinación del vocalista

La presentadora Melina Ramírez es una de las personas que más se muestra emocionada por ver la audición de Yo Me Llamo Morat en el Templo de la Imitación, asegurando que sería maravilloso tenerlos en el programa; sin embargo, cuando Amparo Grisales , César Escola y Pipe Bueno escuchan la interpretación del exitoso tema 'Cuando nadie ve', les piden a los participantes que se detengan.

Mira también: Yo Me Llamo Myriam Hernández nació con dos enfermedades por las que recibió burlas

"Ay, Morat, ¿por qué el vocalista siempre los hace quedar mal? Porque están en armonía, es clave que los cuatro estén en armonía y lo estaban haciendo muy bonito, pero tú estás en un desafine", señala 'La Diva de Colombia', de manera que sus compañeros complementan diciendo que los artistas originales son muy pulcros, por lo que deben estudiar más a los personajes.

No te pierdas: Amparo Grisales reveló en Yo Me Llamo su tipo de hombre y aclaró si prefiere al Pipe Bueno de antes

¿Cuál es el premio para el ganador de Yo Me Llamo 2023?

Noche a noche los imitadores se enfrentarán al exigente jurado y será esta la oportunidad de demostrar qué tanto se han preparado para esta nueva temporada, y cuánto han aprendido en la Escuela de Yo Me Llamo. El ganador se llevará 500 millones de pesos y serán más de 1.100 millones de pesos en juego a lo largo de la competencia.Te puede interesar: Yo Me Llamo Eros Ramazzotti le llevó un regalo a Amparo Grisales: "ella es mi estrella"



¿Cuántas temporadas ha tenido Yo me llamo?

En 2023 se cumplen 9 temporadas al aire de Yo Me Llamo y solo los expertos lograrán definir que en Colombia los dobles perfectos sí existen. Por esto, la diva de Colombia Amparo Grisales, el maestro César Escola, y uno de los más reconocidos cantantes de música popular, Pipe Bueno, están listos para dar inicio a una nueva temporada del concurso de imitación musical más querido por los colombianos.

¿Cuántos jurados evalúan las presentaciones en el programa Yo Me Llamo?

La diva de Colombia Amparo Grisales, el maestro César Escola, y uno de los más reconocidos cantantes de música popular, Pipe Bueno, están listos para dar inicio a una nueva temporada del concurso de imitación musical más querido por los colombianos: Yo Me Llamo.

¿Quiénes han sido los ganadores anteriores de Yo me llamo?