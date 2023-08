El jurado le recomienda a Yo Me Llamo Como Ustedes Quieran estudiar un solo personaje y no varios

Amparo Grisales , César Escola y Pipe Bueno le piden a Yo Me Llamo Como Ustedes Quieran que detenga su audición en el Templo de la Imitación. Además, aprovechan para decirle que hubiese sido mucho mejor que preparara adecuadamente a un solo personaje en vez de intentar sorprenderlos con varios, pues no consiguió el efecto que estaba buscando.

"Todas están a media máquina", expresa 'El Maestro' Escola, de manera que el cantante de música popular complemente mencionando: "la rompiste, pero para mal. O sea, no hubo ni una sola voz que uno dijera 'bueno, por lo menos nos quedémonos con este'. Hiciste un montón, hubiera sido mejor que hubieras preparado uno bien, no 30 mal".

El concursante, por su parte, asegura que lo interrumpieron justo antes de poder demostrar sus habilidades para imitar a Alejandra Guzmán y Shakira.

¿Quiénes son los jurados de Yo Me Llamo 2023?

Amparo Grisales es considerada la gran diva de Colombia, una de las mujeres más importantes de la televisión nacional. Exitosa y con una larga y sólida trayectoria como actriz de cine, teatro, televisión y empresaria. Es la mujer diez, experta en conquistar cuando se para en un escenario. Amada por ser única, y por su belleza y estilo original.

César Escola es músico, compositor, presentador y director musical colombo-argentino. Ha compuesto la música de programas de televisión como: Sangre de lobos, La maldición del paraíso, Betty la fea, Los caballeros las prefieren brutas, entre otros. También ha sido director de comedias musicales como La jaula de las locas, La invencible Molly Brown, Peter Pan, Cabaret, La tiendita del horror, Chicago y otras más. Presentó varios programas como Francotiradores, Día a día, Do Re Millones, También caerás, Hola Escola.

Pipe Bueno inició su carrera artística a los 16 años, esto le permitió conocer a grandes cantantes vallenatos que impulsaron su carrera profesional. Es uno de los artistas más importantes del género popular a nivel internacional gracias a su talento y particular estilo. Actualmente prepara un lanzamiento con el Grupo Firme, la banda más importante del regional Mexicano y se alista para sus giras por Latino América, Canadá y Estados Unidos.



