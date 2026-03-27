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Cómo luce en la actualidad Moises Arias actor colombiano que participó en Hannah Montana era Rico Suave- CaracolTV

A dos décadas del estreno de la serie, Moisés Arias reaparece en un evento conmemorativo y evidencia el paso del tiempo con una imagen distinta a la del personaje que interpretó en la serie juvenil.

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Así luce en la actualidad Moisés Arias, actor colombiano que participó en Hannah Montana

A dos décadas del estreno de la serie, Moisés Arias reaparece en un evento conmemorativo y evidencia el paso del tiempo con una imagen distinta a la del personaje que interpretó en la serie juvenil.

Por: Karen Juliana Rojas Rodríguez
Actualizado: 27 de mar, 2026
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Así luce actualmente Moisés Arias de Hannah Montana.jpg