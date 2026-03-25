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Cómo los fanáticos pueden visitar la casa de 'Hannah Montana' por tiempo limitado por el aniversario - CaracolTV

La iniciativa se realizó como una de las actividades dadas con motivo del aniversario número 20 de la serie y ofreció una experiencia inmersiva con cupos reducidos para quienes lograron reservar.

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Así es como los fanáticos pueden visitar la casa de 'Hannah Montana' por tiempo limitado

La iniciativa se realizó como una de las actividades dadas con motivo del aniversario número 20 de la serie y ofreció una experiencia inmersiva con cupos reducidos para quienes lograron reservar.

Por: Karen Juliana Rojas Rodríguez
Actualizado: 25 de mar, 2026
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La casa de Hanna Montana podrá alquilarse.jpg