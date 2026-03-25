Así es como los fanáticos pueden visitar la casa de 'Hannah Montana' por tiempo limitado

La plataforma Airbnb anunció una colaboración con Disney para recrear la casa de la serie Hannah Montana en Malibú, como parte de la conmemoración por los 20 años del estreno del programa. La propuesta permite a los seguidores de la producción acceder a una estadía temporal en un espacio diseñado para replicar elementos característicos de la historia televisiva.

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Así puedes visitar la casa de Hanna Montana

La experiencia incluye la recreación de distintas áreas del inmueble, con énfasis en espacios icónicos del programa. Entre ellos se destaca el armario asociado al personaje principal, el cual fue adaptado para que los visitantes puedan interactuar con él durante su estancia. También se integraron zonas con vista al mar, en concordancia con la ubicación costera que se mostraba en la serie.



El anuncio de la iniciativa se realizó mediante las cuentas oficiales de la plataforma, donde se publicó contenido audiovisual relacionado con la experiencia. En el material se mostró un recorrido por el inmueble, permitiendo observar los espacios diseñados para la actividad. El video incluyó la participación del personaje de Hannah Montana como anfitriona, integrando un elemento narrativo alineado con la temática de la serie.

El diseño del lugar incorpora referencias visuales, mobiliario y objetos decorativos inspirados en el estilo presentado a lo largo de las cuatro temporadas de emisión. La ambientación busca reproducir detalles reconocibles para quienes siguieron la historia, manteniendo una coherencia con la estética que caracterizó al programa durante su transmisión.





La actividad cuenta con una disponibilidad limitada. Se habilitaron diez reservas, cada una correspondiente a una noche de alojamiento. Estas estadías fueron programadas entre el 6 y el 16 de abril, en fechas específicas distribuidas dentro de ese rango. La selección de los participantes depende del proceso de reserva establecido por la plataforma.

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Las reservaciones se abrirán el 26 de marzo a través del sitio oficial de Airbnb. Los interesados deberan ingresar en la fecha indicada para intentar asegurar uno de los cupos disponibles. Debido al número reducido de noches ofrecidas, el acceso esta sujeto a la demanda registrada en el momento de la habilitación.

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Durante la estancia, los visitantes tendrán acceso a actividades relacionadas con la vida doble del personaje, en referencia al eje central de la producción televisiva. Estas dinámicas formarán parte de la propuesta planteada para conmemorar el aniversario, ofreciendo una interacción directa con los elementos recreados dentro del espacio.

La iniciativa se desarrolló como una experiencia temporal, con fechas y cupos definidos, en el marco de la celebración de las dos décadas desde el lanzamiento de la serie, luego de que también se realizara un documental con Miley Cyrus sobre el proceso de la producción.

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