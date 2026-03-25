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La razón por la que Jhonny Rivera dejó de usar su anillo de matrimonio: "Soy un hombre soltero" - CaracolTV

Durante su viaje por Europa, Jhonny Rivera llamó la atención de sus seguidores al aparecer sin su anillo de matrimonio, lo que generó preguntas que el cantante resolvió en redes sociales.

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Jhonny Rivera dejó de usar su anillo de matrimonio: "Soy un hombre soltero"

Durante su viaje por Europa, Jhonny Rivera llamó la atención de sus seguidores al aparecer sin su anillo de matrimonio, lo que generó preguntas que el cantante resolvió en redes sociales.

Por: Karen Juliana Rojas Rodríguez
Actualizado: 25 de mar, 2026
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