Jhonny Rivera dejó de usar su anillo de matrimonio: "Soy un hombre soltero"

El cantante colombiano Jhonny Rivera se encontró en medio de su luna de miel junto a su esposa Jenny López, recorrido que compartió a través de sus redes sociales con imágenes y videos de distintas ciudades europeas. Durante los primeros días del viaje, los seguidores del artista comenzaron a notar un detalle que generó inquietud: el intérprete no llevaba puesto su anillo de matrimonio.

Mira también: Jenny López, esposa de Jhonny Rivera, sufrió incidente en plena luna de miel



Esta es la razón por la que Jhonny Rivera no utiliza su anillo

La situación tomó relevancia cuando el propio cantante abrió una dinámica de preguntas y respuestas en su cuenta de Instagram. Allí, varios usuarios hicieron referencia a la ausencia del anillo, lo que llevó a Rivera a explicar lo ocurrido. Según relató, no tenía el anillo en ese momento debido a un descuido durante su paso por Italia.



El artista contó que había dejado el anillo en la mesa de noche de un hotel en Roma y que, al salir del lugar, olvidó volver a ponérselo. Indicó que no estaba acostumbrado a usar este tipo de accesorio, lo que facilitó que pasara por alto el objeto al momento de empacar y continuar su itinerario.

Tras darse cuenta de la situación, indicó que ya daba la joya por pérdida, pero no dudo en llamar al hotel en donde le informaron que el anillo fue encontrado en la habitación y que sería enviado a Madrid, una de las paradas del cantante. Sin embargo, para ese momento, Rivera ya se había desplazado a otra ciudad, por lo que debía esperar a regresar a ese destino para recuperarlo.



Publicidad

En medio de la explicación, el cantante hizo referencia al tema con un comentario en tono de canto en el que expresó: "Por el momento soy un hombre soltero" e hizo un gesto con su dedo de silencio, lo que generó reacciones entre sus seguidores en redes sociales.

"Eso es una señal Jhonny", "Que pecado, no estaba preparado porque él se iba a casar era a los 80", "Tranquilo, eso pasa a nuestra edad","El matrimonio esta de viaje😂", "😂😂😂aproveche la soltería", fueron varios de los comentarios con humos de los internautas.

Publicidad

Mira también: Jhonny Rivera dio casas a dos familias necesitadas antes de su luna de miel con Jenny López

El viaje de luna de miel de los artistas ha incluido diferentes destinos en Europa y continuó posteriormente en las Islas Maldivas. Durante la primera parte del recorrido, la pareja estuvo acompañada por familiares, entre ellos los suegros del cantante, su madre y otros allegados.

La relación entre Rivera y López había avanzado hasta el matrimonio tras tres años de noviazgo. Luego de la ceremonia, ambos iniciaron este viaje internacional en el que combinaron recorridos turísticos con encuentros familiares, manteniendo una constante interacción con sus seguidores a través de plataformas digitales.

Mira también: Andy Rivera, hijo de Jhonny Rivera, no se guardó nada sobre su relación con Jenny López

