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Qué le falta al hijo de Patricia Teherán para recibir las regalías ya fue reconocido legalmente- CaracolTV

Tras años de inconsistencias en documentos oficiales, el hijo de Patricia Teherán logra el reconocimiento legal que le permite iniciar procesos sobre herencia y regalías.

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Hijo de Patricia Teherán es reconocido legalmente: ¿qué le falta para recibir las regalías?

Tras años de inconsistencias en documentos oficiales, el hijo de Patricia Teherán logra el reconocimiento legal que le permite iniciar procesos sobre herencia y regalías.

Por: Karen Juliana Rojas Rodríguez
Actualizado: 25 de mar, 2026
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