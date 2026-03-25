Hijo de Patricia Teherán es reconocido legalmente: ¿qué le falta para recibir las regalías?

El hijo de Patricia Teherán es reconocido legalmente como su descendiente, luego de un proceso que se prolonga durante varios años debido a inconsistencias en su registro civil. Aunque públicamente es identificado como su primogénito, en los documentos oficiales figura como su hermano, situación que impide el acceso a derechos económicos derivados de la obra musical de la artista.

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La razón por la que Alex Teherán no recibe todavía la herencia musical de su madre

La situación se origina tras el fallecimiento de la cantante en un accidente, ocurrido días después del nacimiento de su hijo. Ante este contexto, el menor queda bajo el cuidado de sus abuelos, lo que deriva en un error en su inscripción en el registro civil. La imposibilidad de ser registrado directamente por su madre genera una alteración en los documentos oficiales que se mantiene durante décadas.



Durante este tiempo, Alex, quien también desarrolla una carrera artística, mantiene presencia pública como hijo de la cantante, pero sin respaldo legal que confirme ese vínculo. Esta condición limita su capacidad para acceder a regalías generadas por el catálogo musical de Patricia Teherán, las cuales no pueden ser asignadas de manera formal ante la ausencia de reconocimiento jurídico.

Con la reciente validación legal del parentesco, la cual fue confirmada por su abogada Wendy Herrera, se habilita la posibilidad de iniciar una serie de trámites. El primer paso consiste en la corrección del registro civil, con el fin de establecer oficialmente el vínculo filial. Este proceso va a permitir avanzar hacia la reclamación de derechos económicos acumulados y futuros derivados de la música de la artista.



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De manera que luego se debe abrir el proceso de sucesión, mediante el cual se determinan los herederos y la distribución de los bienes asociados a la obra musical. En este contexto, también se requiere la inscripción ante entidades de gestión de derechos de autor como SAYCO y ACINPRO, con el objetivo de formalizar su condición como beneficiario.

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Dentro de estos procedimientos, también se debe contemplar la actualización de beneficiarios registrados, así como la verificación de contratos asociados a las canciones, en los que pueden intervenir otros compositores o productores. Esta revisión permite establecer con precisión los porcentajes de participación y los derechos correspondientes.

Finalmente, el reconocimiento legal permitirá iniciar la reclamación de pagos tanto actuales como acumulados, que no habían sido asignados debido a la falta de claridad en la documentación. Con este avance, se establece un marco jurídico que habilita la gestión formal del legado musical de la cantante y la regularización de los derechos económicos asociados a su obra.

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