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Programación Caracol: cuándo empieza 'Efé', la novela turca que reemplazará a 'Leyla' - CaracolTV

Caracol Televisión dio a conocer la fecha de estreno de 'Efé', que mostrará las vidas de personajes como Efé, Asiye, Akca, Alí Kemal, entre otros. Este es el argumento de la historia.

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Cuándo y a qué hora empieza 'Efé', la nueva novela turca que reemplazará a 'Leyla'

Caracol Televisión dio a conocer la fecha de estreno de la novela turca, que mostrará las vidas de personajes como Efé, Asiye, Akca, Alí Kemal, entre otros. Este es el argumento de la historia.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 11 de may, 2026
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Cuándo es el gran estreno de 'Efé', la novela turca que reemplazará a 'Leyla' en las tardes de Caracol TV.