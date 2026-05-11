Cuándo y a qué hora empieza 'Efé', la nueva novela turca que reemplazará a 'Leyla'

Este 11 de mayo Caracol Televisión emitirá el último capítulo de 'Leyla', la exitosa producción que narra la historia de una joven que es abandonada en un basurero por su madrastra y años después regresa a la vida de su familia para cobrar venganza por todo lo que le hicieron pasar en sus primeros años de vida. Durante su estancia en el basurero, la niña conoce al amor de su vida, con quien continuará su historia años más tarde, cuando se reencuentran y estén convertidos en todos unos adultos.

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Es necesario mencionar que esta producción será reemplazada por 'Efé', que llegará a las tardes del canal para unirse a otras series que ya están en pantalla, como 'Tormenta de Pasiones' y 'El Juego de mi Destino', para así emocionar a los televidentes.



Cuándo se estrena 'Efé' y de qué trata

Este martes 12 de mayo, después de 'Tormenta de Pasiones', no te pierdas el gran estreno de 'Efé' (4:45 p. m.), la serie turca que ha sido un éxito en diferentes países; una historia de amor y dolor que cautivará a los televidentes.

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Esta historia se centra en Akça, una joven madre que, sumida en la pobreza y la desesperación, se ve forzada a entregar a su hijo recién nacido en adopción, para salvarlo de su padre. El niño es adoptado por Sule Karasu, una mujer perteneciente a una familia poderosa y adinerada que, para salvar su matrimonio y tras sufrir un aborto, decide ocultar el origen del bebé y hacerlo pasar por su hijo biológico, rebautizándolo como Efé.



Efé cuenta con la participación estelar de las estrellas turcas Merve Çağiran, Serhat Teoman, Ceyda Ateş, Nazan Kesal e İsmail Hacioğlu.

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Años después, la situación cambia radicalmente cuando Sule tiene un hijo biológico con su esposo, Ali Kemal. Con su propio hijo en brazos, Sule comienza a ver al pequeño Efé como una carga y empieza a rechazarlo, llegando incluso a maltratarlo psicológicamente. Al enterarse del sufrimiento de su hijo y guiada por ese instinto protector que solo una madre puede tener, Akça emprende un viaje para recuperarlo, enfrentándose a la poderosa familia adoptiva, los Karasu. Este enfrentamiento desencadenará una serie de sucesos que revelarán los secretos más íntimos y oscuros.

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