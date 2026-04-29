Actriz que interpreta a Cemilé en 'Tormenta de Pasiones' está casada: él es su esposo

Una de las producciones más destacadas de Caracol Televisión es 'Tormenta de Pasiones', la novela turca que inició con la traición de Alí a su esposa y que ahora mismo se encuentra en un momento crucial de la historia debido a que muestra todo lo que está ocurriendo en la familia Akarsu, especialmente con Cemilé. Este personaje es interpretado por la actriz turca Ayça Bingöl, quien ha destacado por su participación en otras series internacionales, forjando una sólida carrera en la televisión y el cine.

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Quién es el esposo de la actriz que interpreta a Cemilé en 'Tormenta de Pasiones'

En 2016, la actriz tomó la decisión de formar un hogar en compañía de su pareja sentimental, dando a luz de esta forma a sus gemelas. La mujer ha compartido desde los inicios de Instagram fotografías de su pareja sentimental; sin embargo, no lo etiqueta en sus publicaciones. En este sentido, expone las reuniones con amigos, los viajes que realizan en compañía de las niñas y los proyectos que han empezado en conjunto.

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En alguna ocasión, compartió la fotografía oficial de su matrimonio, exponiendo de esta forma que ambos han construido un hogar sano y que se siente satisfecha del trabajo en equipo que han realizado. Según indicó, la ceremonia tuvo lugar el 16 de junio de 2001 y espera que su unión dure varios años más.

A diario, la pareja recibe mensajes por parte de sus seguidores, en donde les expresan su admiración por la relación que han creado: "Les deseo una vida llena de salud y felicidad. Los quiero mucho y agradezco la actuación de ella, soy su fan ❤❤❤💕💕", "Los dos se ven demasiado hermosos", "Que cumplan muchos años hermosos, que Dios les conceda felicidad en ambos mundos 😍😍😍", son algunos de los mensajes que se destacan.

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De qué trata 'Tormenta de Pasiones'

La historia inicia con la traición por parte de Alí a Cemilé. El capitán de barco, luego de iniciar una aventura con una mujer que conoció en uno de sus viajes, toma la decisión de abandonar su hogar. Desde entonces, la trama gira alrededor de cómo se desintegra su familia y el rumbo que toma la vida de cada uno de sus integrantes.

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