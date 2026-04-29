Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Día a Día
En Vivo A Otro Nivel
Boda de Giovanny Ayala
Programación
YouTube Caracol Televisión

Quién es el esposo de la actriz que hace de Cemilé en 'Tormenta de Pasiones' - CaracolTV

Cemilé, el icónico personaje de 'Tormenta de Pasiones', es interpretado por Ayça Bingöl, quien en la vida real se encuentra felizmente casada. Esto se sabe sobre su relación sentimental.

logo-ctv
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Banner Tormenta de pasiones DK

Actriz que interpreta a Cemilé en 'Tormenta de Pasiones' está casada: él es su esposo

Ayça Bingöl ha presumido en varias oportunidades a sus gemelas y también a su pareja sentimental, con quien lleva varios años de matrimonio. Él es el hombre que le robó el corazón.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 29 de abr, 2026
Comparta en:
Él es el esposo de la actriz que da vida a Cemilé en 'Tormenta de Pasiones'.