El mejor amigo de Aida, Diego Camacho, la defendió tras polémica con creadora de contenido

Diego Camacho salió en defensa de Aida Victoria luego de la polémica que se generó por las declaraciones de Katty Cardona, conocida en redes sociales como La Blanquita, durante un reality internacional en el que coincidieron varias creadoras de contenido.

La controversia comenzó cuando, en una dinámica grupal, Aida Victoria habló de los inconvenientes de convivencia que había tenido con Katty dentro del programa. Allí señaló que ambas se habían sentido incómodas y mencionó situaciones del pasado que seguían afectando la relación entre las dos.



Mira también: Quién es Agustín Fernández, el argentino con el que captaron a Aida Victoria arrunchada

Entre los temas expuestos apareció un viaje que compartieron en Roma y que se volvió tendencia en redes sociales. Katty relató que, en aquella ocasión, sintió incomodidad al hospedarse con Aida y aseguró que al día siguiente les pidieron abandonar el lugar en medio de condiciones climáticas complicadas.

Frente a esas afirmaciones, Aida Victoria explicó que se encontraban en un alojamiento temporal y que debía entregar el inmueble dentro del horario establecido. Según su versión, había aceptado que se quedaran porque Katty estaba atravesando una situación personal compleja y además tenía problemas con su itinerario de vuelo, pero siempre dejó claro que debían salir antes del check out.



Mira también: El tierno regalo de cumpleaños que recibió Aida Victoria Merlano de su hijo



Versión de los hechos de Diego Camacho, mejor amigo de Aida Victoria

Tras la difusión del episodio, Diego Camacho intervino públicamente y aseguró que la versión contada por La Blanquita no correspondía a lo sucedido. Indicó que él estuvo presente durante ese viaje y que también se encontraba La Jessu.

Publicidad

Según relató, el encuentro en Roma ocurrió de manera casual y luego Aida invitó a comer a Katty y a La Jessu. Durante esa reunión, conversaron sobre la situación personal que atravesaba Katty tras su separación. Después de la cena, cada grupo regresó a su hospedaje.

Camacho agregó que al día siguiente volvieron a comunicarse para reunirse nuevamente, pero Katty manifestó dudas por temas económicos. En ese momento, Aida habría ofrecido cubrir los gastos y también les propuso quedarse con ellos al enterarse de que sus vuelos habían sido cancelados.

Publicidad

De acuerdo con Diego, desde el inicio se les informó que debían salir temprano porque la reserva era para dos personas y había riesgo de sanción si permanecían más huéspedes de los permitidos. También relató que tuvieron dificultades para trasladarse al alojamiento debido a la cantidad de personas, equipaje y un coche de bebé.

Además explicó que Aida y él tenían programado un viaje posterior a Venecia, por lo que necesitaban organizar sus pertenencias y madrugar al día siguiente. Señaló que cuando llegó el propietario del alojamiento para recibir el inmueble y entregar a nuevos huéspedes, les pidieron retirarse para evitar inconvenientes.

Camacho afirmó que después de ese episodio continuaron en contacto, incluso Katty asistió a eventos organizados por Aida, incluida la inauguración de una discoteca en Medellín. Por eso manifestó sorpresa ante las recientes declaraciones y cuestionó que la molestia apareciera tiempo después de mantener cercanía con ella.

Publicidad

Mira también: Aida Victoria volvió a hablar de la fuga de su mamá y advirtió sobre cómo va su caso

