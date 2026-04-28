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Aida Victoria enfrenta polémica con La Blanquita por viaje a Roma - CaracolTV

Diego Camacho respondió a la controversia entre Aida Victoria y La Blanquita, aseguró que estuvo presente en el viaje a Roma y entregó su versión sobre lo ocurrido.

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El mejor amigo de Aida, Diego Camacho, la defendió tras polémica con creadora de contenido

Diego Camacho respondió a la controversia entre Aida Victoria y La Blanquita, aseguró que estuvo presente en el viaje a Roma y entregó su versión sobre lo ocurrido.

Por: Karen Juliana Rojas Rodríguez
Actualizado: 28 de abr, 2026
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Diego Camacho salio en defensa de Aida Victoria.jpg