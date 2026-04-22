El tierno regalo de cumpleaños que recibió Aida Victoria Merlano de su hijo

Aida Victoria Merlano celebró su cumpleaños el 21 de abril mientras se encontraba fuera de Colombia participando en un reality. La fecha coincidió con su estadía en el exterior, lo que le impidió compartir el día con su hijo Emiliano, quien permaneció en el país bajo el cuidado de su padre. A pesar de la distancia, el menor hizo llegar un mensaje acompañado de una celebración que fue difundida a través de las redes sociales de la creadora de contenido.

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Así fue el regalo de Emiliano para su mamá Aida Victoria

En las publicaciones realizadas por su equipo, se observan varias fotografías del niño en medio de una decoración preparada para la ocasión. Emiliano aparece usando un disfraz de Russell, personaje de la película animada “Up: Una aventura de altura”. En las imágenes también se aprecia que sostiene varios globos atados a su mano, mientras que el espacio está ambientado con más globos y serpentinas distribuidos en el techo y las paredes.



Dentro de la decoración destaca un letrero ubicado en la pared con el mensaje de cumpleaños dirigido a su madre: "FELIZ CUMPLEAÑOS, TE AMAMOS". La publicación fue acompañada por un texto breve en el que el niño envía una felicitación. En otra de las fotografías, Emiliano aparece sentado en una cama rodeado de globos, en un momento previo a la organización completa del espacio para las imágenes.





Las publicaciones generaron interacción en redes sociales, donde seguidores de Aida Victoria Merlano reaccionaron a las imágenes compartidas. Algunos usuarios manifestaron interés en que el contenido llegue a la participante dentro del reality en el que se encuentra, con la expectativa de que pueda ver el mensaje preparado por su hijo durante su estancia en el programa.

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Además, los seguidores también han mostrado atención a futuras celebraciones familiares, especialmente el primer cumpleaños de Emiliano, que se llevará a cabo en el mes de julio. En redes, varios usuarios han indicado que esperan conocer detalles de ese evento cuando se aproxime la fecha.

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Por otra parte, durante su participación en el reality, Aida Victoria ha recibido mensajes de apoyo por parte de sus compañeros. En el programa, algunos participantes han compartido palabras relacionadas con su proceso personal y profesional, así como con las experiencias que ha atravesado. También han señalado que su presencia en el formato le puede permitir abrirse otras puertas tanto en México como con otros proyectos.

En medio de su celebración fuera del país, estos mensajes se suman a las muestras de apoyo recibidas tanto dentro del programa como en plataformas digitales, donde su actividad continúa generando interacción entre los usuarios que siguen su contenido.

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