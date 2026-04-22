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Cuándo cumplió años Aida Victoria su hijo le hizo tierno regalo a la distancia - CaracolTV

La creadora de contenido se encuentra en el exterior desde principios de abril, por lo que celebró su cumpleaños lejos de Colombia mientras su hijo le realizó una sorpresa.

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El tierno regalo de cumpleaños que recibió Aida Victoria Merlano de su hijo

La creadora de contenido se encuentra en el exterior desde principios de abril, por lo que celebró su cumpleaños lejos de Colombia mientras su hijo le realizó una sorpresa.

Por: Karen Juliana Rojas Rodríguez
Actualizado: 22 de abr, 2026
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Regalo de cumpleaños del hijo de Aida.jpg