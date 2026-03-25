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Cómo se enteró Aida Victoria de la muerte de Yeison Jiménez en Boyacá - CaracolTV

Aida Victoria Merlano contó cómo fue la última comunicación que sostuvo con Yeison Jiménez casi un mes antes de su fallecimiento en un accidente aéreo ocurrido en Boyacá junto a su equipo de trabajo.

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Aida Victoria contó cómo se enteró de la muerte de Yeison Jiménez y por qué siente culpa

La creadora de contenido digital contó cómo fue la última comunicación que sostuvo con 'El aventurero' casi un mes antes de su fallecimiento en un accidente aéreo ocurrido en Boyacá.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 25 de mar, 2026
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Por qué Aida Victoria siente culpa tras la muerte de Yeison Jiménez.