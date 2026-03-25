Aida Victoria contó cómo se enteró de la muerte de Yeison Jiménez y por qué siente culpa

La influenciadora concedió una entrevista para el pódcast de Tatiana Franco Vos Podés en donde se sinceró acerca de la polémica relación que sostuvo con Juan Tejada, el padre de su hijo, y se pronunció sobre diferentes momentos de su vida personal. Durante la entrevista, también aprovechó el espacio para hablar de la estrecha amistad que sostenía con Yeison Jiménez, quien falleció el 10 de enero de 2026 junto a miembros de su equipo de trabajo luego de que la avioneta en la que se transportaba presentara fallas en el despegue.

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Por qué Aida Victoria siente culpa tras la muerte de Yeison Jiménez

La joven confesó que la última vez que tuvo algún tipo de comunicación con el intérprete de 'Aventurero' fue para diciembre de 2025, cuando un amigo le informó que el cantante la estaba buscando. Aida aceptó que esta situación la desconcertó, pues Jiménez tenía su número de teléfono y podía contactase con ella directamente.



"Yo dije 'deja que lo voy a peinar, le voy a decir es que acaso usted qué, ¿anda de pelea conmigo para no llamarme o cuál es el problema?'", dijo de manera jocosa.





Asimismo, contó que prefirió no hablarle, sino esperar un tiempo para llamarlo por video y molestarlo; sin embargo, este espacio nunca se concretó debido a que estaba resolviendo algunos asuntos laborales.

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"Pero estaba lanzando el libro, estaba en otros proyectos, estaba full de reuniones, full de trabajo, entonces yo decía, ahorita que evacúe... Y siempre se me quedaba para después. Nunca lo llamé", dijo durante el encuentro.



Cómo se enteró Aida Victoria de la muerte de Yeison Jiménez

Posteriormente, con voz entrecortada, contó que se enteró de la trágica noticia cuando iba en el carro acompañada de las nanas de su hijo, pues una de ellas fue la encargada de sacar a colación el tema de la muerte del cantante de música popular.

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"Si hoy quiero llamar a alguien, lo llamo hoy. Si hoy quiero decir te amo, lo digo hoy. Si tengo una conversación pendiente con alguien, tengámosla ya", concluyó respecto a la enseñanza que le dejó esta anécdota, añadiendo que tuvo en cuenta esta historia a la hora de realizar su viaje por Europa en compañía de su mejor amigo.