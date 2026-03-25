Andrea Valdiri destapó problema con la mamá de una quinceañera a la que le regalará fiesta

'La Valdiri' volvió a dar de qué hablar en las plataformas digitales al dar un nuevo reporte sobre cómo van los preparativos para la fiesta de 15 años que le dará a 15 de sus seguidoras. La dinámica la anunció pocos días después de la fiesta de su hija Isabella Valdiri, evento que tuvo lugar en La Serrezuela y que incluyó a invitados de lujo como Mr. Black, Rafa Pérez, La Jesuu, La Blanquita, entre otras figuras públicas.

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Qué problema tuvo Andrea Valdiri con la mamá de una de las quinceañeras

La creadora de contenido digital aseguró que la madre de una de las festejadas hizo una solicitud que a ella le queda imposible ejecutar dado que debe cumplir con algunos compromisos laborales y personales.



"Hay una mamá de una niña en especial que yo la escogí, no sé qué, ustedes saben que esto para nosotros es es un sacrificio llevar cantantes, el regalito, la fiesta, la decoración, esto es un sacrificio y una de las mamás en específico que yo escogí, yo no sé ni qué me dio porque la mujer me dijo que si la fiesta no era para la hija solamente, pues ella no iba a ir", mencionó.





De esta forma, recordó que las 15 jóvenes serán reunidas en un mismo espacio y en una fecha acordada para celebrar su cumpleaños y admitió que le queda "imposible" obsequiarle una fiesta de manera individual a cada una debido a su agenda.

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Las reacciones por parte de los usuarios de Internet no se hicieron esperar; mientras unos la defendieron argumentando que los beneficiados deberían conformarse con lo que ella desee darles desde el corazón, otros se han encargado de juzgarla por supuestamente aprovecharse de la situación económica de estas familiar para generar contenido.

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"Dios te lo multiplique que bello regalo para todas las quinceañeras 👏👏👏👏👏😍😍😍🌷🌷🌷🌷🌷🌷", "Por eso es mil veces mejor ayudar animalitos 🤷🏻‍♀️", "Ahorita sale la mamá respondiendo a buscar fama 🤣", "Se había demorado", "Entre más le ayude, más problema es, nadie te va agradecer nunca lo que hagas por ellos😮", son algunos de los mensajes que se destacan en las plataformas digitales.

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