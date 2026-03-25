Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
María la del barrio
En vivo ‘A Otro Nivel’
Melissa Martínez
Convocatoria Selección Colombia
'La Reina del Flow 3'
Programación de Caracol

Que problema tuvo Andrea Valdiri con la mamá de quinceañera a la que le dará fiesta - CaracolTV

A través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, la influenciadora contó cómo van los preparativos para la fiesta de las 15 quinceañeras que eligió para hacerlas feliz por un día.

logo-ctv
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Andrea Valdiri destapó problema con la mamá de una quinceañera a la que le regalará fiesta

A través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, la influenciadora contó cómo van los preparativos para la fiesta de las 15 quinceañeras que eligió para hacerlas feliz por un día.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 25 de mar, 2026
Comparta en:
Qué dijo Andrea Valdiri sobre la pelea que tuvo con la mamá de una quinceañera.