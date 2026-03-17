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Cuánto costó el carro que Andrea Valdiri le regaló a su hija Isabella por sus 15 años - CaracolTV

La celebración de los 15 años incluyó la entrega de un vehículo de alta gama que fue presentado durante el evento en La Serrezuela, Cartagena, y posteriormente mostró los detalles en redes sociales.

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Cuánto cuesta el carro que Andrea Valdiri le regaló a su hija Isabella por sus 15 años

La celebración de los 15 años incluyó la entrega de un vehículo de alta gama que fue presentado durante el evento en La Serrezuela, Cartagena, y posteriormente mostró los detalles en redes sociales.

Por: Karen Juliana Rojas Rodríguez
Actualizado: 17 de mar, 2026
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