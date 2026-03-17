Falleció Junior Quiñones, miembro de la orquesta de Willy García, tras ataque en Cali

El músico Luder “Junior” Quiñones, reconocido timbalero vinculado durante más de tres décadas a la orquesta del cantante Willy García, falleció tras resultar herido en un ataque armado registrado en la tarde del martes 17 de marzo en la ciudad de Cali.

De acuerdo con la información conocida, el hecho ocurrió en vía pública cuando el artista se encontraba esperando un automóvil junto a su esposa. En ese momento, un grupo de personas lo habría abordado en lo que se señaló como un presunto intento de robo. Según los reportes preliminares, los atacantes habrían intentado arrebatarle una cadena que llevaba puesta.



Durante el hecho se produjeron varios disparos. Quiñones recibió impactos de bala en el abdomen, mientras que su esposa también resultó herida en una de sus piernas. Tras el ataque, ambos fueron trasladados de urgencia a la Clínica Colombia, ubicada en el sur de la capital del Valle del Cauca.

El músico ingresó al centro médico con múltiples heridas provocadas por arma de fuego. Los reportes indicaron que recibió cinco disparos en la zona abdominal. Pese a la atención médica recibida, falleció debido a la gravedad de las lesiones.



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Quién era Junir Quiñones, miembro de la orquesta de Willy García

Luder “Junior” Quiñones desarrolló una carrera de más de 30 años como integrante de la agrupación dirigida por Willy García. Durante ese tiempo se desempeñó como timbalero y participó en presentaciones y proyectos musicales de la orquesta, dedicada al género de la salsa.

A lo largo de su trayectoria formó parte de diferentes presentaciones y grabaciones junto a la agrupación, consolidando su presencia dentro del formato musical del grupo. Su labor estuvo ligada al acompañamiento rítmico dentro de la sección de percusión.

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La confirmación de su fallecimiento fue difundida por la organización del artista Willy García a través de un comunicado. En el mensaje, la agrupación informó sobre la muerte del músico y lo recordó como integrante del equipo de trabajo durante varios años.

En el pronunciamiento también se expresó solidaridad con los familiares, amigos y colegas del artista tras lo ocurrido. La organización señaló su rechazo frente al hecho violento y solicitó a las autoridades avanzar en las investigaciones para esclarecer lo sucedido.

Las autoridades locales iniciaron las diligencias correspondientes para establecer las circunstancias del ataque ocurrido en Cali e identificar a los presuntos responsables del hecho. Entretanto, la noticia del fallecimiento del timbalero generó reacciones dentro del entorno musical relacionado con la salsa en la región

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