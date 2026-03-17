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Quién era Junior Quiñones miembro de la orquesta de Willy García falleció - CaracolTV

El músico Luder “Junior” Quiñones, timbalero de Willy García, falleció luego de resultar herido en un presunto intento de robo ocurrido en la tarde del martes 17 de marzo en la ciudad de Cali.

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Falleció Junior Quiñones, miembro de la orquesta de Willy García, tras ataque en Cali

El músico Luder “Junior” Quiñones, timbalero de Willy García, falleció luego de resultar herido en un presunto intento de robo ocurrido en la tarde del martes 17 de marzo en la ciudad de Cali.

Por: Karen Juliana Rojas Rodríguez
Actualizado: 17 de mar, 2026
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