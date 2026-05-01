Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Noticias Caracol
Lina Tejeiro está embarazada
En Vivo A Otro Nivel
Programación
YouTube Caracol Televisión

Fredy Guarín habló sobre el episodio que marcó su retiro del fútbol - CaracolTV

Fredy Guarín recordó la crisis con el alcohol que marcó su retiro del fútbol, relató su recaída en Millonarios y explicó cómo inició su proceso de rehabilitación en abril de 2024.

logo-ctv
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Fredy Guarín habló de la recaída en el alcohol y el episodio que marcó su retiro del fútbol

Fredy Guarín recordó la crisis con el alcohol que marcó su retiro del fútbol, relató su recaída en Millonarios y explicó cómo inició su proceso de rehabilitación en abril de 2024.

Por: Karen Juliana Rojas Rodríguez
Actualizado: 1 de may, 2026
Comparta en:
Fredy Guarín: episodio que lo hizo retirarse del fútbol.jpg