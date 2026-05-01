Fredy Guarín habló de la recaída en el alcohol y el episodio que marcó su retiro del fútbol

Fredy Guarín habló en una entrevista sobre el periodo en el que enfrentó una fuerte crisis relacionada con el consumo de alcohol. Según relató, en abril de 2026 ya había completado dos años de sobriedad desde que comenzó su recuperación el 18 de abril de 2024.

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Así terminó la carrera futbolística de Fredy Guarín

Durante la conversación recordó que uno de los momentos más difíciles ocurrió antes de la pandemia. Explicó que atravesó ese proceso en soledad y que, al no tener compromisos deportivos como entrenamientos o partidos, empezó a beber de forma constante. Indicó que durante siete meses perdió el control en varias ocasiones y que el consumo se volvió frecuente.



Después de ese periodo tomó la decisión de regresar al fútbol profesional con la intención de dejar atrás esa etapa. Fue entonces cuando recibió la oportunidad de vincularse a Millonarios en 2020. Señaló que al llegar al club intentó mantenerse sobrio para responder a las exigencias físicas y deportivas.

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Comentó que durante cerca de dos meses logró entrenar bien y sostener una condición adecuada. Sin embargo, ya en medio de la pandemia, el equipo realizó una reunión social en la que hubo bebidas alcohólicas. Allí consumió medio vaso de vino y decidió no continuar, pero posteriormente comenzó a asistir a más encuentros similares.





Guarín relató que en pocos días volvió a recaer con rapidez. Explicó que en una de esas celebraciones tomó la decisión de viajar a Medellín para ir a su finca, aunque sabía que al día siguiente debía presentarse a entrenamiento en Bogotá. Su idea era regresar temprano, pero eso no ocurrió.

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Según contó, esa situación terminó marcando el cierre definitivo de su carrera deportiva. En la madrugada llamó al presidente de Millonarios y le informó que no regresaría, porque reconocía que tenía un problema personal que no le permitía continuar en el fútbol profesional.

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Luego de ese episodio permaneció varios días consumiendo alcohol. Recordó que al cuarto día se dirigió a la casa de su madre en estado de embriaguez. De ese momento circularon videos en los que aparecía junto a la Policía, hecho que tuvo amplia repercusión pública.

El exjugador aseguró que ese fue uno de los primeros mensajes de alerta que entendió sobre la gravedad de su situación. También señaló que familiares y personas cercanas le pedían detenerse, advirtiéndole que la crisis podía terminar afectándolo a él o a terceros.

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Tras su salida de Millonarios, afirmó que vivió casi cuatro años de descontrol. Reconoció que gastaba dinero sin medida, no era consciente de sus actos y dejó de preocuparse por la exposición pública. También señaló que su estado físico cambió notablemente.

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Finalmente, indicó que el 18 de abril de 2024 decidió iniciar un proceso de rehabilitación y reflexión que lo llevó a mantenerse sobrio durante los dos años siguientes.

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