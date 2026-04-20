Fotos de Fredy Guarín y Andreina Fiallo reavivan rumores de reconciliación

En las últimas semanas circulan en redes sociales versiones sobre un posible acercamiento entre Fredy Guarín y Andreina Fiallo. Las especulaciones toman fuerza a partir de interacciones digitales y encuentros familiares que ambos comparten junto a sus hijos.

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Historia de Fredy Guarín y Andreina Fiallo

Uno de los momentos que impulsa estas versiones corresponde a la celebración de los 15 años de su hija Danna, evento en el que ambos coinciden y comparten espacio. Posteriormente, durante el fin de semana del 18 de abril, Fiallo celebró su cumpleaños y publicó en sus redes sociales una serie de imágenes y videos del evento.



En el contenido se observa a la familia reunida en la playa, en un entorno familiar junto a sus hijos. En una de las fotografías apareceió Guarín, lo que generó reacciones entre seguidores que interpretan la presencia como una señal de cercanía.

Las publicaciones muestran momentos compartidos en los que ambos interactúan en espacios familiares. Estas imágenes se difunden rápidamente y generan comentarios relacionados con la dinámica entre los dos y su rol como padres. Las interacciones digitales entre ambos también son señaladas por usuarios como parte del contexto que alimenta las versiones sobre un posible acercamiento.





"Él nunca dejó de amar a su esposa", "De donde nunca debió irse", "Normalicen llevar una buena relación por los hijos", "Me encantaaa", "Si el destino lo tiene para estar juntos de nuevo", "Andreina es y será 100pre la que es", fueron varios de los comentarios.

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De forma paralela, Guarín compartió contenido relacionado con su proceso personal, el cual completa dos años. En sus publicaciones, el exfutbolista hizo referencia a su proceso de rehabilitación y a la relación con sus hijos, señalando la importancia de su rol como padre y los espacios de convivencia familiar que ha retomado durante este periodo. Este contexto coincide con las recientes apariciones junto a Fiallo en eventos familiares.

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Cabe recordar que, la relación entre Guarín y Fiallo finalizó en 2017, hecho que genera repercusiones en su momento. Posteriormente, el exfutbolista inició una relación con Sara Uribe, con quien tiene a su hijo menor, Jacobo Guarín Uribe. Por su parte, Fiallo estableció una relación con Javier Reina, con quien también tiene un hijo. Con el paso del tiempo, ambas relaciones llegaron a su fin.

Hasta el momento, ninguno de los dos ha confirmado públicamente una reconciliación. Sin embargo, las recientes apariciones conjuntas, sumadas a las publicaciones compartidas en redes sociales, mantienen activas las versiones sobre un posible acercamiento. Las reacciones de los usuarios se centran en la presencia de ambos en espacios familiares y en la interacción constante que evidencian en sus publicaciones recientes.

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