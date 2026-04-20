Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
A Otro Nivel
En Vivo A Otro Nivel
Ataque a 'Sin senos sí hay paraíso'
Inscripciones a 'Yo Me Llamo'
'La Reina del Flow 3'
Programación
YouTube Caracol Televisión

Cercanía de Fredy Guarín y Andreina Fiallo desata alertas en redes sociales - CaracolTV

Imágenes recientes compartidas en redes sociales muestran encuentros familiares entre el exfutbolista y su expareja, lo que genera especulaciones entre seguidores sobre una posible reconciliación.

logo-ctv
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Fotos de Fredy Guarín y Andreina Fiallo reavivan rumores de reconciliación

Imágenes recientes compartidas en redes sociales muestran encuentros familiares entre el exfutbolista y su expareja, lo que genera especulaciones entre seguidores sobre una posible reconciliación.

Por: Karen Juliana Rojas Rodríguez
Actualizado: 20 de abr, 2026
Comparta en:
Fredy Guarín y Andreina Fiallo presunta reconciliación.jpg