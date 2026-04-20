Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Tormenta de Pasiones
Boda de Daniela Ospina
'Tormenta de Pasiones'
Inscripciones a 'Yo Me Llamo'
'La Reina del Flow 3'
Programación
YouTube Caracol Televisión

Suspenden grabaciones de ‘Sin senos sí hay paraíso 4’ tras ataque en Bogotá - CaracolTV

La producción suspende grabaciones en Bogotá tras el homicidio de dos integrantes del equipo, mientras autoridades avanzan en la investigación de los hechos ocurridos en el centro de la ciudad.

logo-ctv
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Suspenden grabaciones de ‘Sin senos sí hay paraíso 4’ tras ataque en Bogotá

La producción suspende grabaciones en Bogotá tras el homicidio de dos integrantes del equipo, mientras autoridades avanzan en la investigación de los hechos ocurridos en el centro de la ciudad.

Por: Karen Juliana Rojas Rodríguez
Actualizado: 20 de abr, 2026
Comparta en:
Suspenden grabaciones de SSHP.jpg