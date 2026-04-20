Suspenden grabaciones de ‘Sin senos sí hay paraíso 4’ tras ataque en Bogotá

En medio de las investigaciones por el homicidio de dos integrantes del equipo de producción ocurrido el sábado 18 de abril en el centro de la ciudad. Las compañías responsables del proyecto, Tis Studios y Telemundo Studios, tras evaluar la situación generada dentro del equipo técnico, decidió detener las actividades de rodaje.

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¿Por cuánto tiempo se suspenden las grabaciones de 'Sin senos sí hay paraíso 4'?

De acuerdo con la información disponible, el rodaje se desarrollaba con dos unidades móviles que trabajan de manera simultánea en Bogotá. Inicialmente, la afectación se registra en una de estas unidades, en el barrio Los Laches; sin embargo, la suspensión se extiende a ambos grupos de trabajo.



La medida responde a las condiciones emocionales del personal vinculado a la producción, luego de los hechos registrados durante la jornada del fin de semana. Por lo que se ha decidido que, por el momento, las actividades se cancelaran solo el día lunes 20 de abril.

El caso se mantiene bajo investigación por parte de la Fiscalía General de la Nación, que adelanta las diligencias correspondientes para esclarecer lo sucedido. En el proceso, cuatro integrantes de la producción fueron detenidos mientras avanzan las verificaciones de las autoridades. También se analiza el perfil del atacante, quien fallece en el lugar de los hechos, con el fin de establecer si presenta antecedentes recientes relacionados con porte de armas blancas.



En paralelo, la Alianza Nacional de Trabajadores Audiovisuales emitió un pronunciamiento en el que solicitaba la suspensión del rodaje hasta que se determinen las circunstancias del caso. La organización planteaba además la necesidad de implementar protocolos de seguridad verificables en todos los niveles de las producciones audiovisuales, como medida preventiva ante situaciones similares.

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Frente al hecho, las víctimas del hecho son identificadas como Nicolás Francisco Perdomo y Henry Alberto Benavides Cárdenas, quienes formaban parte del equipo de trabajo de la serie. El ataque ocurrió en inmediaciones del Instituto Roosevelt, ubicado en el barrio Los Laches, en el centro de Bogotá, mientras se desarrollaban grabaciones de escenas para la nueva temporada.

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No obstante, la producción mantiene en evaluación la posibilidad de extender la suspensión dependiendo de los avances en la investigación y de las condiciones internas del equipo. Las autoridades continúan recopilando información para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades dentro del caso.

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