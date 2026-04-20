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Quién era el presunto autor del crimen en set de 'Sin senos no hay paraíso 4' - CaracolTV

El sábado 18 de abril se registró un ataque contra el equipo de producción de 'Sin senos no hay paraíso' en el Parque Nacional Enrique Olaya Herrera, en la localidad de Santa Fe de Bogotá. Esto se sabe sobre el presunto autor.

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Identificaron al presunto autor del crimen en el set de 'Sin senos no hay paraíso 4'

Carmen Villalobos y más actores de la producción han lamentado el hecho que tuvo lugar en la localidad de Santa Fe de Bogotá. Esto es lo que se sabe hasta el momento sobre el crimen.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 20 de abr, 2026
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Qué se sabe sobre el presunto autor del crimen cometido en el set de 'Sin senos no hay paraíso'.