Identificaron al presunto autor del crimen en el set de 'Sin senos no hay paraíso 4'

El mundo del entretenimiento está de luto debido al triple asesinato que se presentó en el set de 'Sin senos no hay paraíso'. El hecho ocurrió en la noche del sábado 18 de abril en el centro de Bogotá, especialmente en las inmediaciones del Parque Nacional Enrique Olaya Herrera, en la localidad de Santa Fe. En este contexto, las autoridades iniciaron las investigaciones para esclarecer lo sucedido y determinar las circunstancias exactas del ataque.

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Quién es el presunto autor del ataque en 'Sin senos no hay paraíso'

La Unidad Investigativa de El Tiempo dio a conocer que José Cubillos García, de 23 años, sería el responsable del hecho; cabe aclara que él también murió en el lugar del ataque. Según la información conocida, el joven había protagonizado un hecho violento dos días antes, cuando acudió a un instituto de salud de la zona y agredió al personal de seguridad.



Por otra parte, entre los afectados en el ataque a la producción se encuentran Henry Alberto Benavides Cárdenas, de 45 años, y Nicolás Francisco Perdomo Corrales, de 18, ambos pertenecientes al equipo de la producción.

De igual manera, se llegó a pensar que el agresor tenía antecedentes psiquiátricos y algunas personas lo identificaron como un hombre en condición de calle y con problemas económicos; sin embargo, la Secretaría de Integración Social de Bogotá desmintió esta información.

En ese sentido, la entidad indicó por medio de un comunicado oficial: "Una vez revisados sus registros, puede confirmar que el mencionado joven no ha sido beneficiario de ningún servicio social para población vulnerable de la entidad, no se encuentra en la base de datos del registro de habitantes de calle y no está inscrito en el registro de residentes en inquilinatos tipo pagadiarios".



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Cuál fue el motivo del triple asesinato en grabación de 'Sin senos no hay paraíso 4'

Según la información preliminar, hubo una discusión debido al uso de parqueaderos cercanos al lugar de la grabación. En consecuencia, el hombre encargado de vigilar el área discutió con miembros de la producción y, posteriormente, terminó agrediéndolos con arma blanca.

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Por el momento, el proceso se encuentra en investigación. Entretanto, las autoridades continúan recopilando testimonios, revisando material probatorio y adelantando las diligencias necesarias para esclarecer los hechos y establecer responsabilidades.

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