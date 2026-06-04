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Francisco Bolívar, de 'Sin Senos Sí Hay Paraíso', reapareció tras rumores - CaracolTV

Fabián Ríos acudió a las plataformas digitales para pedir una cadena de oración por su colega y amigo Francisco Bolívar. El joven actor dio un parte de tranquilidad a su comunidad en redes.

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Francisco Bolívar hizo nuevo y curioso post tras preocupar por rumores de salud mental

Fabián Ríos acudió a las plataformas digitales para pedir una cadena de oración por su colega y amigo. El joven actor dio un parte de tranquilidad a su comunidad en redes.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 4 de jun, 2026
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Esta fue la publicación de Francisco Bolívar tras preocupar por su salud mental.
Esta fue la publicación de Francisco Bolívar tras preocupar por su salud mental.
Foto: Instagram @franciscobolivar