Francisco Bolívar hizo nuevo y curioso post tras preocupar por rumores de salud mental

Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Francisco Bolívar volvió a activar sus redes sociales el pasado 3 de junio. El actor publicó un reel en su cuenta oficial de Instagram, donde recoge más de un millón de seguidores, para dar un parte de tranquilidad sobre su salud teniendo en cuenta la creciente preocupación por rumores relacionados su salud mental.
Mira también: Redes de Francisco Bolívar se reactivaron y 'Sin Senos Sí Hay Paraíso' respondió
"EL QUE NO SABE EL CUENTO SIEMPRE LO QUIERE CONTAR ✨SAU ISNAH✨¡Calmémonos todos! Monos peleando con monos.✨ Estudiémonos todos vagos ✨🃏", escribió junto al clip en el que aparece realizando ejercicio.
Pese a que esto alivió a sus admiradores, algunos cayeron en cuenta que luce igual a una publicación que realizó el 31 de marzo; por lo que se trataría de un video de hace algunos meses.
Publicidad
Este no fue el único pronunciamiento, pues también se manifestó en historias, donde aseguró que pronto contaría su verdad y agradeció el apoyo de su comunidad. Asimismo, le dejó un mensaje a la Revista Vea, dando detalles sobre el momento de su vida por el que se encuentra atravesando.
"✨GRACIAS SINCERAS POR SER Y ESTAR.✨ PRONTO VIDEOS ARCHIVADOS, OJALÁ EN CONSCIENCIA, CONTANDO OTRA VERDAD DETRÁS DE LA VERDAD✨🙏🏻 Estamos bien, dijo otro ser humano INTERESTELAR ✨🙏🏻 ¡CALMÉMONOS TODOS! Y ESTUDIÉMONOS TODOS✨QUE HA HABIDO 'muertes, seres trascendiendo a otras dimensiones' por la Ignorancia de TODOS ✨", fue parte del mensaje que dejó.
Publicidad
Mira también: Nuevo detalles sobre la crisis de Francisco Bolívar, de 'Sin Senos Sí Hay Paraíso'
Es necesario mencionar que fue Fabián Ríos el que pidió oraciones por su amigo a través de un mensaje difundido en las plataformas digitales; sin embargo, no reveló muchos detalles. Poco después se conocieron especulaciones que señalaban que el actor estaría enfrentando problemas de salud mental derivados de una supuesta pérdida económica y también temas relacionados, al parecer, con una ruptura amorosa; sin embargo, esto no fue confirmado de manera oficial.
Mira también: Fabián Ríos, de ‘Sin senos sí hay paraíso’, pide orar por situación de Francisco Bolívar
Adicionalmente, también se supo que aparentemente la producción de 'Sin Senos Sí Hay Paraíso', que hace poco enfrentó un ataque en una de sus locaciones en el centro de Bogotá, habría tomado la decisión de buscar otro actor para reemplazar al intérprete de Jotica; no obstante, tampoco se conoció un pronunciamiento del equipo respecto a esto.
Publicidad
Lo único que sí fue evidente fue un comentario que el equipo le dejó al artista en su cuenta oficial de Instagram: "Te amamos mucho. Recuerda que siempre estamos contigo".