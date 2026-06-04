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Hijo de Shakira y Piqué la hizo llorar de alegría con canto: “Me tiré al piso”

Shakira, reconocida cantante colombiana, habla del emotivo momento que la hizo vivir su hijo menor, Sasha, que la hizo llorar y tirarse al piso de su cocina.

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Shakira cuenta emotivo momento de su hijo que la hizo llorar: “Me tiré al piso”

La artista colombiana habló del conmovedor momento en una entrevista con People, en la que le preguntaron qué fue lo último que la hizo llorar. Ella aclaró que fue por felicidad.

Por: Alejandra Hurtado
Actualizado: 4 de jun, 2026
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Shakira
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Foto: Getty Images