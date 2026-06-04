Shakira cuenta emotivo momento de su hijo que la hizo llorar: “Me tiré al piso”

Shakira, que interpretó nuevamente la canción oficial del Mundial, contó que la última vez que lloró fue porque, desde la cocina, escuchó a su hijo Sasha cantar ‘Perfect’, de Ed Sheran, y se emocionó demasiado.

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“Él tiene esta voz, y yo nunca lo había escuchado cantar así…simplemente me tiré en el piso de la cocina y empecé a llorar, pero fueron lágrimas de felicidad. Me conmovió demasiado”, declaró la barranquillera.

Y es que su segundo hijo con Gerard Piqué ya ha mostrado que le quiere seguir los pasos en la música. De hecho, en ‘Acróstico’, el tema que Shakira dedicó a sus hijos después de la mediática separación del exfutbolista, Sasha y Milan tienen una participación especial. Ambos tocan el piano y el menor canta una estrofa.





Milan, por su parte, se ha mostrado mucho más afín al deporte e, incluso, se le ha visto a Shakira acompañarlo en distintos entrenamientos y partidos de béisbol. No obstante, ha dejado ver que el mundo del espectáculo también le llama la atención.

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Shakira también aseguró que una de sus mejores jugadas como mamá ha sido poder mantener la niñez de sus hijos y sacarles tiempo para que ellos jueguen y se diviertan, sobre todo, en una época en la que a los niños se les ponen muchas “exigencias”.

¿A qué edad quedó en embarazo Shakira?

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La cantante barranquillera Shakira quedó embarazada de su primer hijo, Milan Piqué Mebarak, cuando tenía 35 años. Su hijo nació el 22 de enero de 2013, pocos días antes de que la artista cumpliera 36 años y su entonces marido celebrara sus 26.

Dos años más tarde, la intérprete de 'Hips Don't Lie' volvió a quedar embarazada. Durante el Mundial de Brasil 2014 confirmó que esperaba a su segundo hijo, Sasha Piqué Mebarak. El niño nació el 29 de enero de 2015, cuando la cantante tenía 37 años, convirtiéndose en madre por segunda vez.

