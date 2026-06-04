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Ralf Schumacher, hermano de Michael Schumacher, se casó con empresario: fotos

Ralf Schumacher, hermano de Michael Schumacher y expiloto de la Fórmula 1 , se casó con importante empresario, que es menor que él por casi 20 años. Acá las fotos.

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Ralf Schumacher, expiloto de Fórmula 1, se casó con empresario, a sus 50 años

El hermano de Michael Schumacher volvió al altar, pero esta vez para casarse con el francés Étienne Bousquet-Cassagne, menor que él por casi 20 años. Su exesposa lo felicitó.

Por: Alejandra Hurtado
Actualizado: 4 de jun, 2026
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Ralf Schumacher, expiloto de Fórmula 1, se casó con empresario
Ralf Schumacher, expiloto de Fórmula 1, se casó con empresario
Foto: Instagram @ralfschumacher_rsc