Ralf Schumacher, expiloto de Fórmula 1, se casó con empresario, a sus 50 años

La boda entre Ralf Schumacher y el empresario francés, de 36 años, se llevó a cabo en el exclusivo pueblo Saint-Tropez, en Francia, en donde la pareja celebró su unión con la presencia de decenas de seres queridos, un paseo en un lujoso yate y con una fiesta que duró tres días.

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"A partir de hoy, soy oficialmente tu esposo y tú eres el mío. Por el resto de nuestras vidas, quiero explorar el mundo a tu lado, compartir las pequeñas alegrías del día a día y las grandes aventuras, y crecer juntos en este amor que nos fortalece”, fue parte d elo que escribio el empresario, en la publicación en la que compartió las imágenes de la boda.

Asimismo, les hizo saber a sus seguidores que el sábado 6 de junio de 2026, celebrarán otro matrimonio, pero en Alemania, país de origen del expiloto de 50 años, que se declaró abiertamente homosexual en 2024.





"Juntos seguiremos nuestros instintos y nuestros deseos, los más bellos y esenciales. Prometo amarte un poco más cada día, respetarte por quien eres, apoyarte en tus sueños y también en los momentos difíciles, y seguir sorprendiéndote y haciéndote sonreír", agregó el francés, con el que Schumacher tuvo un noviazgo de casi cuatro años.

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¿Qué dijo exesposa de Ralf Schumacher sobre su boda con empresario?

Cora Schumacher, que estuvo casada con el excorredor, dio una punzante declaración sobre el matrimonio del papá de su hijo, David, al diario alemán Bild, cuando le consultaron sobre el tema; no obstante, les deseó lo mejor.

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“Siempre dicen: ‘El amor verdadero siempre encuentra la manera’. En algunos casos, solo se necesita un poco más de tiempo hasta que todos en el circuito sepan realmente hacia dónde se dirige la carrera. De todos modos, les deseo lo mejor en su boda”, dijo la mujer.

El primogénito de la expareja, por su parte, no se pronunció por la boda. No obstante, cuando su papá le contó al mundo que les gustaban los hombres, él fue el primero en apoyarlo y manifestar lo orgulloso que se sentía de él.

