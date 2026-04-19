Ella es la diseñadora detrás del vestido de novia de Daniela Ospina

Daniela Ospina y Gabriel Coronel celebraron su matrimonio religioso el 18 de abril en Medellín, luego de una serie de encuentros previos que comenzaron desde el 16 de abril en la misma ciudad. Durante la ceremonia principal, la empresaria llevó un vestido diseñado por Isabel Henao, quien regresó a las pasarelas en 2025 en el Bogotá Fashion Week.

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Daniela Ospina lució diferentes trajes en las celebraciones de su matrimonio

El vestido correspondía a un diseño tipo ballgown strapless en seda blanca. El busto presentaba un drapeado asimétrico y contaba con detalles bordados en beads perlados ubicados en la parte superior, que delineaban la zona de los hombros y el pecho. La falda tenía volumen y caída fluida, mientras que el velo era de tipo catedral elaborado en tul italiano, con un borde en encaje francés que cubría el rostro.



La pieza tomó como referencia un diseño presentado previamente en pasarela, específicamente el utilizado por una modelo que cerró uno de los desfiles del Bogotá Fashion Week. A partir de esta base, se desarrolló el vestido adaptado para la ceremonia religiosa.





Las celebraciones del matrimonio comenzaron días antes del evento principal. El 16 de abril se realizó un encuentro inicial en Medellín, en el que Daniela Ospina utilizó un vestido blanco con diseño que dejaba al descubierto hombros y piernas, acompañado de una cola de gran tamaño integrada a la prenda. Durante esta ocasión, Gabriel Coronel vistió un traje negro sin corbata ni corbatín.

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Por otra parte, el 17 de abril se llevó a cabo otro evento en un entorno de características rurales. En esta ocasión, la empresaria optó por un conjunto compuesto por pantalón blanco en encaje y una blusa con cola extendida hacia uno de los lados. El atuendo fue complementado con un sombrero blanco. Este diseño estuvo a cargo de la diseñadora colombiana María Anfelia Guerra, reconocida por su trabajo en piezas con enfoque artesanal.

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Finalmente, tras la ceremonia religiosa se llevó a cabo una celebración en la que asistieron figuras del entretenimiento, quienes acompañaron a la pareja durante este momento. Daniela Ospina compartió imágenes de instantes destacados, entre ellos el baile de los novios y presentaciones de artistas invitados. También se registraron escenas de la dinámica de la fiesta, donde en uno de los momentos se observó el uso de una pistola de espuma de jabón.

Los eventos previos formaron parte de la agenda de celebración del matrimonio, permitiendo la reunión de invitados antes de la ceremonia religiosa central. Cada uno de los encuentros contó con propuestas de vestuario distintas, desarrolladas por diseñadoras colombianas, en línea con el desarrollo de las actividades programadas en Medellín.

Ahora los internautas esperan que la pareja revele detalles de lo que será su luna miel y todo es nuevo proceso que vivirán en matrimonio.

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