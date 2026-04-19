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Isabel Henao es la diseñadora detrás del vestido de novia de Daniela Ospina - CaracolTV

Daniela Ospina y Gabriel Coronel celebraron su matrimonio religioso el 18 de abril en Medellín, tras varios días de eventos previos en los que la empresaria lució distintos diseños blancos.

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Ella es la diseñadora detrás del vestido de novia de Daniela Ospina

Daniela Ospina y Gabriel Coronel celebraron su matrimonio religioso el 18 de abril en Medellín, tras varios días de eventos previos en los que la empresaria lució distintos diseños blancos.

Por: Karen Juliana Rojas Rodríguez
Actualizado: 19 de abr, 2026
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