Así lució Salomé Rodríguez en fiesta previa a la boda de Daniela Ospina y Gabriel Coronel

El pasado 16 de abril se llevó a cabo una fiesta en Colombia para celebrar el amor de Daniela Ospina y Gabriel Coronel, quienes contrajeron matrimonio por lo civil en 2023 y ahora se preparan para la boda religiosa programada para el fin de semana del 17 al 18 de abril.

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En la fiesta realizada en Colombia, la pareja posó junto a distintos invitados, dejando evidencia del encuentro a través de imágenes que circularon en plataformas digitales. Asimismo, la celebración sirvió como antesala de la boda religiosa, la cual tendrá lugar días después y forma parte de la agenda que ambos han organizado para conmemorar su unión.

Cómo lució Salomé Rodríguez en la fiesta de Daniela Ospina y Gabriel Coronel

Salomé Rodríguez publicó en su cuenta de Instagram una galería de fotos en compañía de su mamá. En dichas imágenes se evidenció su presencia en el evento y su participación en la celebración familiar. En cuanto a su apariencia, lució un vestido negro, llevó el cabello suelto y optó por un maquillaje sobrio, elementos que se observaron en las fotografías compartidas en la red social.

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Posteriormente, la empresaria respondió al contenido publicado por su hija con el siguiente mensaje: “Te amo tanto muñeca mía, gracias por acompañarme en tantos momentos de mi vida y ser esa persona incondicional. Te amo“.

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Los usuarios en redes sociales reaccionaron a la publicación, dejando comentarios en los que felicitaron a ambas por su relación cercana.

"Son un sueño, mucha inspiración", "Las más divinas", "Linda e inteligente como su madre", "Salomé cómo está de hermosísima", "A esa niña la hemos visto crecer en todos los sentidos", "Se merecen las mejores bendiciones", "Se ven muy bellas juntas", "Ya quiero ver ese vestido de novia que eligió", "Divinas las dos", son algunos de los mensajes que se destacan en las plataformas digitales.

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Salomé estará próximamente en la Feria Internacional del Libro de Bogotá en compañía de su mamá. Esta participación está prevista para realizarse justo después de la boda religiosa de la jugadora de voleibol y Gabriel Coronel, lo que indica la continuidad de sus actividades públicas tras la celebración matrimonial.

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