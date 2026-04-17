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Así lució Salomé Rodríguez en fiesta previa a la boda de Daniela Ospina y Gabriel Coronel - CaracolTV

La famosa empresaria y el cantante venezolano están a punto de dar el “sí” en la boda religiosa, que se llevará a cabo en Colombia. Esto se conoce por el momento.

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Así lució Salomé Rodríguez en fiesta previa a la boda de Daniela Ospina y Gabriel Coronel

La famosa empresaria y el cantante venezolano están a punto de dar el “sí” en la boda religiosa, que se llevará a cabo en Colombia. Esto se conoce por el momento.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 17 de abr, 2026
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Salomé rodríguez, hija de Daniela Ospina, compartió fotos de la pre- boda de su mamá.