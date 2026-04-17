Cuándo se acaba 'La Reina del Flow 3': fecha y hora para conectarte con la Gran Final

La tercera temporada de 'La Reina del Flow' mostró no solo cómo Charly y Yeimy enfrentaron los problemas posteriores al secuestro de 'La Reina', sino también el crecimiento de la pequeña Alma, la muerte de 'La Reina' y los constantes ataques por parte de Mike y Genoveva a la familia de Soul & Bass. Tras acompañar a los televidentes durante varias noches, la producción se prepara para el Gran Final.

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Cuándo se termina 'La Reina del Flow 3' en Caracol Televisión

Caracol Televisión dio a conocer que la producción llegará a su fin el próximo martes 21 de abril en su horario habitual de la noche. Es necesario mencionar que el programa fue estrenado el martes 13 de enero, generando gran expectativa entre quienes estuvieron pendientes de las dos primeras temporadas en las que se mostró el plan de Yeimy por cobrar venganza sobre Charly y Manín por haber destruido su familia y haberla dejado en la cárcel de Estados Unidos durante años, así como también la historia de amor entre los dos cantantes de música urbana.



En qué va 'La Reina del Flow 3'

La producción se encuentra en uno de los puntos más importantes. Aunque Soul & Bass creían que toda la pesadilla de los secuestros y atentados por parte de Mike habían llegado a su fin debido a que el productor quedó en manos de las autoridades y fue enviado al pabellón psiquiátrico de la cárcel, las malas noticias no terminaron allí. Charly ha estado acercándose a Genoveva para investigarla, haciéndole creer a toda la familia que su amistad es genuina.

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Sin embargo, la mujer se percató de su plan y decidió intervenir antes de tiempo, secuestrando a 'El Rey' y revelándole que ella ha sido la mente maestra de todos los crímenes de Mike.

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Mientras Charly se prepara para el que sería su final, Erick e Irma siguen adelante con sus preparativos para la boda, Sky se encuentra en medio de una crisis familiar por culpa del programa de chismes de Soraya y las verdaderas intenciones de Meteoro, y Alma sigue sobrellevando la muerte de 'La Reina'.

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