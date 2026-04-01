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Hermano de Carlos Torres, de ‘La Reina del Flow’ y el error en Google; quién es

Google cometió un error con el hermano de Carlos Torres, reconocido actor que interpreta a Charly Flow en 'La Reina del Flow 3'. Detalles de quién es realmente.

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Google le cambió el hermano a Carlos Torres, de ‘La Reina del Flow’; él es el verdadero

Un hecho curioso se presenta en el buscador más popular del mundo cuando se busca por el hermano del actor barranquillero. El principal resultado no tiene nada que ver con la realidad.

Por: Caracol Televisión
Actualizado: 1 de abr, 2026
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Google le cambió el hermano a Carlos Torres, de ‘La Reina del Flow’; él es el verdadero