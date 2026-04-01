Google le cambió el hermano a Carlos Torres, de ‘La Reina del Flow’; él es el verdadero

El gigante tecnológico arroja que el hermano de Carlos Torres es Enrique Torres y, aunque acierta con el nombre, no lo hace con la imagen, pues presenta a un hombre que no tiene vínculo con el actor de ‘La Reina del Flow’, pese a que sí hay similitudes, como que ambos son de Barranquilla.

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Lo cierto es que el hermano de Carlos Torres sí se llama Enrique, y es muy parecido al actor de ‘La Reina del Flow 3’, aunque tiene el cabello oscuro. Pese a que el barranquillero es muy reservado con su vida familiar, en varias oportunidades ha presumido de su hermano y no tiene problema en hablar de él, pues es su mejor amigo y una de sus personas favoritas.

Y es que, además, los hermanos Torres tienen una gran conexión, por lo que incluso cumplen años el mismo día, pese a que no son gemelos ni mellizos. De hecho, el familiar del intérprete de 'La Reina del Flow', exitosa producción de Caracol Televisión, es mayor por un año.



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¿Quién es Carlos Torres en 'La Reina del Flow'?

El actor Carlos Torres interpreta a Charly Flow, cuyo nombre real es Carlos Cruz. Se trata de uno de los personajes centrales de la historia: un cantante de reguetón ambicioso, manipulador y carismático, cuya vida está marcada por decisiones delictivas y traiciones en su juventud.

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En el desarrollo de la trama, Charly Flow pasa de ser un joven talentoso de un barrio humilde de Medellín a convertirse en una estrella internacional del género urbano. Sin embargo, su ascenso está construido sobre secretos oscuros, incluyendo su participación en un crimen que cambia el destino de otros personajes, especialmente el de Yeimy Montoya, protagonista de la serie.

A lo largo de la narrativa, el personaje evoluciona mostrando matices entre villano y figura trágica, enfrentando las consecuencias de sus actos mientras intenta mantener su éxito y poder en la industria musical. La interpretación de Torres ha sido destacada por aportar complejidad emocional a un antagonista que, más allá de sus acciones, refleja las tensiones entre fama, ambición y redención.

