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Qué le pasó a Shaira en la localidad de Engativá en Bogotá- CaracolTV

La reconocida cantante ´Shaira publicó un reel en su cuenta oficial de Instagram relatando el momento de terror que vivió junto a su madre y una amiga en la localidad de Engativá, Bogotá.

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Shaira pasó susto en Bogotá por cuenta de la inseguridad: "Me apuntó con un arma"

La reconocida cantante publicó un reel en su cuenta oficial de Instagram relatando el momento de terror que vivió junto a su madre y una amiga en la localidad de Engativá.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 1 de abr, 2026
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Shaira vivió susto por la inseguridad en el barrio Los Cerezos, Engativá, Bogotá.