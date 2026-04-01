Shaira pasó susto en Bogotá por cuenta de la inseguridad: "Me apuntó con un arma"

El 26 de marzo, la artista Shaira vivió un hecho de inseguridad mientras se encontraba en el sector de Los Cerezos, en la localidad de Engativá, en Bogotá. Según relató, ese día había salido junto a su mamá para recoger unas pertenencias en la casa de una amiga, poco después de haber finalizado el partido entre Colombia y Croacia.

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De acuerdo con su testimonio, al llegar al lugar permanecieron alrededor de 10 minutos conversando en el exterior de la vivienda. En ese momento se encontraban presentes la artista, su mamá, una amiga y los dos hijos de esta última. Mientras se desarrollaba la conversación, un vehículo se ubicó detrás de la camioneta en la que se movilizaban.

Posteriormente, un hombre descendió del carro, la observó y, acto seguido, se colocó la capucha de su saco. Según lo descrito, el individuo le apuntó, generando una situación de tensión durante esos instantes. Ante este hecho, su mamá intentó defenderla, pero también le pusieron el arma en la cabeza.





"Me puso en una situación de mucho estés. Uno no está preparado para ese tipo de situaciones, no sabe qué hacer. Lo primero que hice en el momento de debilidad fue 'llévese lo que quiera'", dijo.

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De acuerdo con lo indicado por la artista, todo ocurrió en un lapso aproximado de 15 segundos. Durante ese tiempo, el hombre no tomó objetos ni realizó otras acciones adicionales. Tampoco se llevaron el vehículo en el que se encontraba el grupo.

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Tras el hecho, cada una de las personas reaccionó de manera inmediata. La mamá de Shaira se resguardó dentro del carro, mientras que los delincuentes se subieron al otro vehículo. Por su parte, la amiga ingresó a la vivienda junto a los niños.

Una vez finalizada la situación, procedieron a comunicarse con el cuadrante de la Policía para reportar lo sucedido. Además, interpusieron la respectiva denuncia ante las autoridades competentes, con el fin de dejar constancia del caso.

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Posteriormente, Shaira manifestó su decisión de hacer pública la experiencia. Según explicó, buscó dar a conocer lo ocurrido tras haber realizado los procedimientos correspondientes ante las autoridades. De esta manera, el caso se suma a otros reportes relacionados con hechos de inseguridad registrados en la ciudad.