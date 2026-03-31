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Cuándo se estrena La Resurrección de Cristo, secuela de La pasión de Cristo - CaracolTV

La continuación de "La Pasión de Cristo" avanza hacia su estreno en dos entregas en 2027, con rodaje iniciado en Italia y un nuevo elenco confirmado para narrar los eventos posteriores a la crucifixión.

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La Resurrección de Cristo: la secuela de "La Pasión de Cristo" ya tiene fechas de estreno

La continuación de "La Pasión de Cristo" avanza hacia su estreno en dos entregas en 2027, con rodaje iniciado en Italia y un nuevo elenco confirmado para narrar los eventos posteriores a la crucifixión.

Por: Karen Juliana Rojas Rodríguez
Actualizado: 31 de mar, 2026
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