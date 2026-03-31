La Resurrección de Cristo: la secuela de "La Pasión de Cristo" ya tiene fechas de estreno

La secuela de "La Pasión de Cristo" ya tiene detalles definidos sobre su desarrollo y fechas de estreno. El proyecto, dirigido por Mel Gibson, se concreta tras varios años de especulación desde el lanzamiento de la primera película en 2004. Esta nueva producción llevará por título La Resurrección de Cristo y llegará a los cines en dos partes.

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Esta es la fecha de estreno de "La pasión de Cristo 2": se divide en dos partes

La primera entrega se titula "La Resurrección de Cristo: Viernes Santo" y tiene fecha de estreno programada para el 26 de marzo de 2027. La segunda parte, llamada "El Día De La Ascensión", se estrenará el 6 de mayo del mismo año. Ambas producciones abordarán acontecimientos posteriores a la crucifixión de Jesús, incluyendo el descenso al infierno y su resurrección.



El desarrollo de la secuela se mantiene durante años como una posibilidad dentro de la industria cinematográfica. Aunque el proyecto se menciona en distintas ocasiones tras el impacto de la primera película, no es sino hasta 2022 cuando se confirma su avance hacia la producción. Posteriormente, el rodaje inicia en 2025 en el sur de Italia, donde se llevan a cabo las grabaciones principales.





Durante el proceso de filmación, la producción se maneja con reserva para evitar filtraciones sobre la trama y detalles específicos de las escenas. Esta estrategia busca mantener control sobre la información que se conoce públicamente antes del estreno.

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La película original, estrenada en 2004, se posiciona como una de las producciones más taquilleras a nivel mundial dentro de su género. Su enfoque en los eventos de la crucifixión de Jesús genera un amplio reconocimiento y abre la puerta a una continuación que explore los hechos posteriores.

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En cuanto al elenco, la secuela presenta nuevos actores en los roles principales. Jaakko Ohtonen interpreta a Jesús, mientras que Mariela Garriga asume el papel de María Magdalena. Pier Luigi Pasino interpreta a Pedro, Kasia Smutniak da vida a María y Riccardo Scamarcio representa a Poncio Pilato.

La confirmación del reparto se da en medio del avance de la producción, consolidando el equipo que participará en esta nueva etapa de la historia. La elección de los actores responde a la intención de dar continuidad narrativa a los eventos posteriores a la crucifixión.

Aunque en años anteriores circulan versiones sobre un posible estreno en 2026, la producción ajusta su cronograma y establece finalmente su lanzamiento en 2027. Con estas fechas definidas, la secuela se proyecta como una de las producciones cinematográficas que abordarán relatos bíblicos en los próximos años.

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