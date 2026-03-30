Programación de Caracol Televisión en Semana Santa: misas y películas que transmitirán

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Caracol Televisión mantiene su programación habitual durante los días, lunes 30 de marzo, martes primero de abril y miércoles 2 de abril, por lo que ‘Día a Día’ se transmitirá en su horario habitual, al igual que ‘María, la del barrio’.
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Durante esos días, no habrá modificaciones en la programación de la tarde ni del ‘prime’, por lo que los televidentes podrán disfrutar de las novelas turcas ‘Tormenta de Pasiones’, ‘Leyla’ e ‘Hilos de Vida’, y de ‘A Otro Nivel’, ‘La Reina del Flow’ y ‘Vecinos’, en la noche.
No obstante, el Jueves Santo y el Viernes Santo sí tendrán modificaciones, al igual que el Sábado Santo y el Domingo de Resurrección. Durante esos días, los televidentes podrán conectarse con varias eucaristías, historias de la Biblia y películas religiosas, para toda la familia.
Durante el Jueves Santo, los televidentes podrán ver:
El Viernes Santo, 3 de abril, podrán ver:
El sábado 4 de abril, transmtirán 'Los Elegidos' desde las 6:00 de la mañana, mientras que en la tarde y en la nochese mantedrá la programación habitual ('La Red', 'Se Dice de Mí' y 'Sábados Felices'), y el Domingo de Resurrección se transmitirá la Misa de Pascua y Resurrección desde las 6:45 de la mañana y 'Los Elegidos' desde las 9:00 de la mañana.