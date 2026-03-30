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Programación de Caracol

Programación de Caracol en Semana Santa: qué películas y misas darán

Detalles de la Programación de Caracol Televisión durante esta Semana Santa 2026. Te contamos qué cambios hay y las películas y misas que se transmitirán.

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Programación de Caracol Televisión en Semana Santa: misas y películas que transmitirán

Como todos los años, Caracol Televisión tendrá varios cambios en su programación habitual durante la Semana Mayor, por lo que los televidentes se pueden conectar con sus películas favoritas.

Por: Alejandra Hurtado
Actualizado: 30 de mar, 2026
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Programación de Caracol Televisión en Semana Santa: misas y películas que transmitirá