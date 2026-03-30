Programación de Caracol Televisión en Semana Santa: misas y películas que transmitirán

Caracol Televisión mantiene su programación habitual durante los días, lunes 30 de marzo, martes primero de abril y miércoles 2 de abril, por lo que ‘Día a Día’ se transmitirá en su horario habitual, al igual que ‘María, la del barrio’.

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Durante esos días, no habrá modificaciones en la programación de la tarde ni del ‘prime’, por lo que los televidentes podrán disfrutar de las novelas turcas ‘Tormenta de Pasiones’, ‘Leyla’ e ‘Hilos de Vida’, y de ‘A Otro Nivel’, ‘La Reina del Flow’ y ‘Vecinos’, en la noche.

No obstante, el Jueves Santo y el Viernes Santo sí tendrán modificaciones, al igual que el Sábado Santo y el Domingo de Resurrección. Durante esos días, los televidentes podrán conectarse con varias eucaristías, historias de la Biblia y películas religiosas, para toda la familia.



Cómo será la programación de Caracol Televisión en Semana Santa

Durante el Jueves Santo, los televidentes podrán ver:



Historias animadas de la Biblia: desde las 5:00 de la mañana.

Santa misa crismal: desde las 6:00 de la mañana.

‘Los Elegidos’: desde las 8:00 de la mañana.

Grandes historias de la Biblia ‘Sansón y Dalila’: desde la 1:45 de la tarde.

Grandes historias de la Biblia ‘Joseph’: desde las 3:30 de la tarde.

Grandes historias de la Biblia ‘Los diez mandamientos’ desde las 8:00 de la noche.

‘La Biblia’: desde las 11:00 de la noche.

El Viernes Santo, 3 de abril, podrán ver:



Historias animadas de la Biblia: desde las 5:00 de la mañana.

‘Los Elegidos’: desde las 6:00 de la mañana.

Celebración de la pasión: desde las 9:50 de la mañana.

Grandes historias de la Biblia ‘Moisés’: desde la 1:45 de la tarde.

Grandes historias de la Biblia ‘Jesús’: desde las 4:45 de la tarde.

Grandes historias de la Biblia ‘Jesús de Nazareth’: desde las 8:00 de la noche.

El sábado 4 de abril, transmtirán 'Los Elegidos' desde las 6:00 de la mañana, mientras que en la tarde y en la nochese mantedrá la programación habitual ('La Red', 'Se Dice de Mí' y 'Sábados Felices'), y el Domingo de Resurrección se transmitirá la Misa de Pascua y Resurrección desde las 6:45 de la mañana y 'Los Elegidos' desde las 9:00 de la mañana.