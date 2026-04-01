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Cuánto pagaría Yeferson Cossio de multa por vuelo Bogotá- Madrid de Avianca - CaracolTV

Yeferson Cossio tuvo incidente en avión de Avianca por la activación una 'stink bomb' en el vuelo Bogotá- Madrid. La aerolínea podría hacerlo pagar una elevada cifra como parte de una multa.

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Yeferson Cossio podría pagar millonaria cifra por incidente ocurrido en avión de Avianca: conócela

Pese a que el influenciador aclaró que todo se trató de un accidente, la aerolínea podría tomar acciones legales ante lo sucedido y solicitarle pagar una multa por alterar el orden de la tripulación.

Por: Caracol Televisión
Actualizado: 1 de abr, 2026
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Esta es la cifra que podría pagar Yeferson Cossio luego de incidente con Avianca.