Yeferson Cossio podría pagar millonaria cifra por incidente ocurrido en avión de Avianca: conócela

Avianca emitió un comunicado el pasado 29 de marzo en el que informó sobre un incidente ocurrido durante un vuelo con ruta Bogotá–Madrid, España. En el pronunciamiento, explicó que un creador de contenido digital estuvo involucrado en la activación de una ‘stink bomb’ dentro de la aeronave. En un primer momento, la situación fue interpretada como una posible broma; sin embargo, posteriormente el influencer Yeferson Cossio se pronunció y aseguró que se trató de un accidente.

Mira también: Yeferson Cossio publica comunicado en respuesta a Avianca: asegura que fue un “accidente”



Según lo indicado por la compañía aérea, el hecho afectó la comodidad de la tripulación durante el trayecto. Además, señaló que este tipo de situaciones puede representar un riesgo al alterar el orden a bordo, lo cual incide directamente en el desarrollo normal de las operaciones aéreas. En ese contexto, Avianca adoptó medidas frente a lo sucedido y procedió a cancelar el contrato de transporte de regreso del pasajero involucrado.

No obstante, con el paso de los días se conoció que la situación podría acarrear otra consecuencia adicional. De acuerdo con información divulgada recientemente, las autoridades competentes podrían contemplar la posibilidad de imponer una sanción económica relacionada con este tipo de conductas en entornos aeronáuticos.

Cuánto podría pagar Yeferson Cossio por incidente en avión de Avianca

De acuerdo con información compartida por El Tiempo, el Ministerio de Transporte precisa que este tipo de sanción podría llegar a los 185 UVT, lo que equivale a 9.6 millones de pesos en 2026.





Mira también: Yeferson Cossio habría reaccionado a acusación de poner en riesgo a un vuelo por broma

Publicidad

Adicionalmente, se establece que el monto podría aumentar dependiendo de la gravedad del caso. En ese sentido, el incremento podría ser de hasta un 8.33%, lo cual se aplicaría tras una evaluación específica de las circunstancias en las que ocurrió el incidente. Este análisis incluye factores como el impacto generado, el contexto del hecho y las posibles afectaciones a la seguridad o al desarrollo del servicio.

Por el momento, Cossio no ha dado más detalles sobre el tema adicionales a los que compartió en su canal de YouTube. Por el contrario, se encuentra disfrutando de sus vacaciones en el exterior. Recientemente, publicó una galería de fotos en su cuenta oficial de Instagram en donde se le observó acompañado de su hermana Cinthia Cossio, y también de Carolina Gómez, su prometida.

Publicidad

Mira también: Yeferson Cossio habría usado artefacto riesgoso en avión; se vendrían graves consecuencias