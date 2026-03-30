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Qué dijo Yeferson Cossio por acusaciones de broma en vuelo de Avianca - CaracolTV

Yeferson Cossio apareció en Instagram luego de que se conociera un comunicado emitido por Avianca el pasado 29 de marzo en el que denuncia la broma de un influencer que puso en riesgo un vuelo.

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Yeferson Cossio habría reaccionado a acusación de poner en riesgo a un vuelo por broma

El creador de contenido digital apareció en redes sociales luego de que se conociera un comunicado emitido por Avianca el pasado 29 de marzo en el que señala a un famoso influenciador.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 30 de mar, 2026
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Yeferson Cossio habló en redes sociales tras comunicado emitido por Avianca.