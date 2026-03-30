Yeferson Cossio habría reaccionado a acusación de poner en riesgo a un vuelo por broma

El creador de contenido digital Yeferson Cossio apareció en las historias de su cuenta de Instagram en la madrugada de este 30 de marzo para referirse a una polémica que ha circulado en redes sociales. Aunque no especificó de manera directa el tema al que hacía alusión, en distintas plataformas digitales se ha mencionado una presunta acusación realizada por la aerolínea Avianca contra un influenciador, situación que ha sido asociada por algunos usuarios con él.

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En ese contexto, la aerolínea informó previamente que el pasado 11 de marzo se registraron comportamientos considerados "disruptivos" en el vuelo AV46, el cual cubría la ruta entre Bogotá y Madrid, España. De acuerdo con lo indicado, el hecho habría generado incomodidad entre los pasajeros y habría implicado riesgos para el desarrollo del vuelo y para la tripulación. Asimismo, se señaló que la situación se habría originado por una supuesta broma relacionada con un olor dentro de la cabina de la aeronave.

Por otra parte, según la información difundida, la compañía aérea habría tomado medidas frente a lo ocurrido. En ese sentido, se indicó que se canceló el trayecto de regreso de un pasajero vinculado al incidente. Además, la empresa anunció que adelantará acciones legales en relación con los hechos registrados durante el vuelo mencionado.

Yeferson Cossio se habría pronunciado sobre la polémica

Posteriormente, en sus publicaciones, Cossio manifestó que la situación lo tomó por sorpresa. En su intervención, señaló que se encontraba iniciando su jornada cuando tuvo conocimiento de la información que estaba siendo difundida en distintos portales digitales. De igual forma, indicó que al momento de pronunciarse había visto diversas noticias relacionadas con el tema, lo que motivó su reacción en redes sociales.



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"Ah, ¿cómo así? Yo por aquí todavía despertándome y ya me inventaron mero chisme. Vea, qué bueno", escribió.

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Las reacciones por parte de los usuarios de Internet no se han hecho esperar. Mientras unos le dan el beneficio de la duda, otros han juzgado esta acción:

"Qué miedo, una chanza que pude terminar en tragedia", "Eso antes lo hace facturar más 🙄", "Esos chistecitos de mal gusto que se los guarde para su entorno. Un vuelo no es juego", "¿Y cómo le dejaron pasar eso? A uno le revisan hasta la conciencia. Si uno lleva un frasco diminuto con base para la piel o una crema se la quitan porque no es permitido llevar", son algunos de los mensajes que se leen.

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