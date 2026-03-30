Yefferson Cossio habría usado artefacto en avión que incomodó y se le vienen graves consecuencias

El pasado domingo 29 de marzo, El Tiempo publicó información recogida por la aerolínea Avianca, que emitió un comunicado en el que informó que tomará medidas legales contra un famoso creador de contenido digital por un comportamiento que calificó como inadecuado. Aunque no se detalló nombres, otro medios como Blu Radio señalan que habría sido Yeferson Cossio, quien recoge más de 12 millones de seguidores en Instagram. Según lo indicado por la compañía, los hechos se registraron el 11 de marzo durante el vuelo AV46, el cual cubría la ruta entre Bogotá y Madrid, España.

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De acuerdo con la información suministrada, durante el desarrollo del trayecto el pasajero habría presentado comportamientos considerados "disruptivos". En ese sentido, la situación se habría originado a partir de una broma relacionada con la presencia de un supuesto olor químico al interior de la cabina. Como consecuencia, este hecho generó una reacción entre los ocupantes del vuelo y derivó en una alteración del ambiente normal del servicio.

Asimismo, Avianca señaló que este tipo de conductas puede tener implicaciones relevantes en el contexto de la seguridad aérea. En particular, la aerolínea explicó que la situación ocasionó incomodidad entre los pasajeros, lo cual incidió en el desarrollo habitual del vuelo.





"La aerolínea decidió terminar su contrato de transporte y, por consiguiente, cancelar el trayecto de regreso. Asimismo, interpondrá las acciones legales correspondientes”, se lee en el documento.

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Por otra parte, la empresa enfatizó que la seguridad es un aspecto prioritario en la prestación del servicio de transporte aéreo. En consecuencia, reiteró que cualquier comportamiento que interfiera con las condiciones normales dentro de la aeronave puede ser objeto de revisión y de acciones legales. En este contexto, la aerolínea indicó que adelantará los procedimientos correspondientes frente a lo ocurrido en este caso específico.

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De igual forma, Avianca recordó la existencia del proyecto de ley 153 de 2025, el cual contempla disposiciones relacionadas con el comportamiento de los pasajeros en medios de transporte, incluyendo el ámbito aéreo. Según lo mencionado, esta iniciativa busca establecer medidas frente a conductas que puedan afectar la seguridad, el orden o la operación de los vuelos comerciales.

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En ese orden de ideas, la compañía reiteró su compromiso con el cumplimiento de las normas establecidas para la aviación civil. Además, indicó que continuará aplicando los protocolos definidos para garantizar condiciones adecuadas durante cada vuelo.