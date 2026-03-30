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Qué medidas tomará Avianca contra Yeferson Cossio por incidente en el vuelo - CaracolTV

Avianca publicó un comunicado en redes sociales donde informó sobre la cancelación de un vuelo debido a prácticas "disruptivas" cometidas por parte de un famosos creador de contenido digital.

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Yefferson Cossio habría usado artefacto en avión que incomodó y se le vienen graves consecuencias

Avianca publicó un comunicado en redes sociales donde informó sobre la cancelación de un vuelo debido a prácticas "disruptivas" cometidas por parte de un famosos creador de contenido digital.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 30 de mar, 2026
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Qué pasó con Yeferson Cossio en vuelo hacia Madrid, España.