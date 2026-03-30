Daniela Ospina en su despedida de soltera: fotos antes de su boda con Gabriel Coronel

Daniela Ospina está de celebración debido a que su boda con Gabriel Coronel está cada vez más cerca. Aunque no ha revelado la fecha exacta en la que dará el "sí, acepto" en el altar, recientemente dejó ver en las historias de su cuenta oficial de Instagram que se está despidiendo de su etapa de soltera, por lo que ha festejado el inicio de esta nueva etapa de su vida en compañía de sus familiares más cercanos y sus amigas.

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Despedida de soltera de Daniela Ospina, ex de James Rodríguez y mamá de Salomé

La empresaria se mostró luciendo un pequeño velo, participando de una jornada de relajación, comiendo con amigas, practicando pilates y brindando. Fueron precisamente varias de sus amigas las que tomaron instantáneas y la etiquetaron en las respectivas publicaciones.



"Una mañana para pausar, agradecer y celebrar. El amor, la amistad y todas las bendiciones que llegan a tu hermoso hogar", fue el mensaje que le dedicó una de ellas.



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Cuántas veces se ha casado Daniela Ospina

Al ver que sus seguidores tenían dudas sobre su situación sentimental, la creadora de contenido digital apareció en redes en octubre de 2025 para aclarar algunos puntos. Según indicó, nunca ha contraído matrimonio por la iglesia; por lo que su unión con el futbolista James Rodríguez únicamente tuvo efecto bajo la ley. Asimismo, indicó que se casó con Coronel en 2023 por lo civil; sin embargo, ambos tomaron la decisión de dar un nuevo paso en su vínculo y jurarse el "sí" ante los ojos de Dios.

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Qué se sabe sobre la boda de Daniela Ospina y Gabriel Coronel

Aunque se ha mantenido muy reservada respecto a la celebración, Ospina concedió en 2025 una entrevista para 'La Red' en donde confesó que la fiesta tendrá lugar en su país de origen, lugar que fue difícil de elegir debido a que la vida de la pareja se divide entre Colombia, Venezuela y Estados Unidos. Además detalló que será en abril; sin embargo, no se animó a revelar detalles de los preparativos, la lista de invitados o la luna de miel; por lo que muchos creen que será una ceremonia privada.