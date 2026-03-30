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Despedida de soltera de Daniela Ospina, ex de James Rodríguez y mamá de Salomé - CaracolTV

Daniela Ospina se casará con Daniel Coronel en abril de 2026. La ex de James Rodríguez y mamá de Daniela Ospina mostró cómo fue su despedida de soltera antes de viajar a Colombia para la boda.

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Daniela Ospina en su despedida de soltera: fotos antes de su boda con Gabriel Coronel

La empresaria contraerá matrimonio en abril con el actor y cantante Gabriel Coronel en una celebración que tendrá lugar en Colombia. Esto publicó la deportista días antes de su boda.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 30 de mar, 2026
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Así celebró Daniela Ospina su despedida de soltera antes de casarse con Gabriel Coronel.