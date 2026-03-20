Daniela Ospina confirma la fecha y lugar de su boda religiosa con Gabriel Coronel

Daniela Ospina confirma la fecha aproximada de su matrimonio religioso con su pareja Gabriel Coronel. La información la comparte a través de su cuenta principal de Instagram, en medio de una dinámica de preguntas y respuestas con sus seguidores. En ese espacio, uno de los usuarios le pregunta por el momento en que se realizará la boda, a lo que responde que tendrá lugar en el mes de abril.

Aunque no revela el día exacto de la ceremonia, sí confirma que el evento se llevará a cabo en Colombia, su país natal. La noticia marca un nuevo paso en la relación que mantiene con el modelo y cantante venezolano, con quien ha consolidado un proyecto de vida en común.

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Cómo inició la relación de Daniela Ospina y Gabriel Coronel

La relación entre Daniela Ospina y Gabriel Coronel se da luego de la etapa sentimental de la empresaria con el futbolista James Rodríguez, con quien tiene una hija llamada Salomé. Posteriormente, Ospina decide iniciar una nueva relación, la cual comienza tras conocer a Coronel en la ciudad de Miami. El encuentro se produce por medio de una amiga en común, a quien ambos identifican como una figura clave en el inicio de su vínculo.

Con el paso del tiempo, la pareja construye una familia y tiene un hijo en común llamado Lorenzo. La dinámica familiar incluye a los dos hijos de Ospina, quienes hacen parte del entorno cercano de la pareja.

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El anuncio de la boda religiosa se suma a un proceso que ya había tenido un paso previo. En 2023, Daniela Ospina y Gabriel Coronel formalizan su unión mediante un matrimonio civil. La nueva ceremonia corresponde a un acto religioso, que será el primero de este tipo para la pareja.

La propuesta de matrimonio también hace parte de los momentos que han compartido públicamente. Según lo relatado por Gabriel Coronel, el compromiso se realiza en un escenario acompañado de drones. En ese momento, Salomé participa en la dinámica, siendo parte del entorno familiar presente durante la pedida de mano.

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Daniela Ospina desarrolla su carrera como modelo y empresaria. A lo largo de los años, ha impulsado diferentes proyectos personales y comerciales, consolidando su presencia en el ámbito empresarial. Paralelamente, mantiene una actividad constante en redes sociales, donde comparte aspectos de su vida personal y profesional.

Con el anuncio de la fecha aproximada de su boda religiosa, la pareja continúa avanzando en la organización de la ceremonia que se realizará en Colombia, un evento que reunirá a su entorno cercano y familiar.

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