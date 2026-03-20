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Cuándo y dónde será la boda por la iglesia de Daniela Ospina con Gabriel Coronel - CaracolTV

La empresaria ha formado una familia con el cantante venezolano y, por medio de sus redes sociales, dio a conocer el mes y el país en donde hará la ceremonia, tras cinco años de su boda por el civil.

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Daniela Ospina confirma la fecha y lugar de su boda religiosa con Gabriel Coronel

La empresaria ha formado una familia con el cantante venezolano y, por medio de sus redes sociales, dio a conocer el mes y el país en donde hará la ceremonia, tras cinco años de su boda por el civil.

Por: Karen Juliana Rojas Rodríguez
Actualizado: 20 de mar, 2026
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