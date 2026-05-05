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Dónde vive El Agropecuario, cantante colombiano, y cómo es su casa: paga arriendo

Detalles de dónde vive 'El Agropecuario', cantante colombiano de música popular, y cómo es el apartamento en el que paga arriendo. Tiene homenaje a Yeison Jiménez.

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Así es la elegante casa de ‘El Agropecuario’: tiene luz de Yeison Jiménez y paga arriendo

El cantante antioqueño Andrés Franco le abrió las puertas de su vivienda a Carlos Vargas, uno de los presentadores de ‘La Red’, y le permitió escarbar hasta en los espacios más íntimos.

Por: Alejandra Hurtado
Actualizado: 5 de may, 2026
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Así es la elegante casa de ‘El Agropecuario’