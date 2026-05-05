Así es la elegante casa de ‘El Agropecuario’: tiene luz de Yeison Jiménez y paga arriendo

El artista de música popular, que se hace llamar ‘El Agropecuario’, se fue a vivir a Cali, hasta donde viajó Vargas, para conocer su apartamento. El cantante confesó que vive en arriendo, pues por ahora está invirtiendo la gran parte de sus ahorros en su proyecto musical e, incluso, mandó a personalizar un bus para él y su equipo de trabajo.

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Al lado está la sala, que tiene un sofá largo blanco y enfrente hay un televisor grande, pantalla plana, junto a una especie de bar con luces, que le dan un toque cálido al lugar. Además, hay un balcón con vistas a las zonas verdes del edificio, espacio en el que él disfruta hacer música, dijo.

En el pasillo, Franco tiene una repisa en la expone todos los reconocimientos que ha ganado por su carrera artística, pero en la que, además, tiene una luz, en forma de vela, con la cara de Yeison Jiménez, uno de los artistas que lo ayudó a impulsar sus canciones.

En su armario, una habitación completa, ‘El Agropecuario’ tiene exhibidas varias camisetas de Atlético Nacional, el equipo de sus amores, y algunos sombreros. Asimismo, tiene un espejo de cuerpo completo, con una luz especial, y una colección de relojes y otro tipo de prendas para ocasiones especiales.



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En su habitación, conserva varios peluches que le ha comprado a su novia en distintos viajes, pues a ella le gustan. También tiene la cama, un televisor y otros armarios para el resto de sus artículos personales.



Qué le dijo Yeison Jiménez a ‘El Agropecuario’ antes de morir: lo regañó

Franco le contó al presentador de ‘La Red’ que fue el último artista que vio a Jiménez con vida, pues estuvo en el último concierto que él dio. “Me despedí y ahí me regañó; que cuándo iba a la finca a montar caballito. Yo estaba dentro de los proyectos de él en los conciertos, es más, tenemos el cuadro cuando hizo El Campín, yo fui invitado por él; yo abrí el concierto”, declaró.

Franco acompañó al ‘Aventurero’ en otros ‘shows’ que dio en distintas ciudades del país, y por eso conserva buenos recuerdos de él y su familia.