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Stephanie Cayo, novia de Alejandro Sanz, se encontrará con ex en Premios Platino

Reconocida actriz que es novia de Alejandro Sanz se reencontrará con expareja en los Premios Platino 2026. Detalles de cuándo y dónde se llevarán a cabo.

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Novia de Alejandro Sanz se reencontrará con su ex en Premios Platino 2026

La actriz peruana será una de las que entregue la estatuilla al ganador de una de las categorías, mientras que su expareja es uno de los famosos que desfilará por la alfombra roja.

Por: Alejandra Hurtado
Actualizado: 5 de may, 2026
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Novia de Alejandro Sanz se reencontrará con su ex en Premios Platino 2026