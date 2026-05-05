Novia de Alejandro Sanz se reencontrará con su ex en Premios Platino 2026

Los Premios Platino 2026, que destacan las mejores producciones en castellano y portugués, confirmaron la presencia de Stephanie Cayo, reconocida artista que protagonizó ‘El Secretario’ (de Caracol Televisión) y que en abril confirmó su noviazgo con Alejandro Sanz, luego de varios años de amistad.

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En el mismo evento estará Maxi Iglesias, actor español con el que Cayo tuvo una relación amorosa, luego de que ambos protagonizaran la película ‘Hasta que nos volvamos a encontrar’. Otros reconocidos actores, como Ana Lucía Domínguez, Natalia Reyes, Carmen Villalobos, José Eduardo Derbez, Juan Alfonso Baptista, Ludwika Paleta (que en su juventud interpretó a la hija adoptiva de ‘María, la del barrio’), Diego Boneta, Juana Acosta, Manolo Cardona y Michel Brown también confirmaron su asistencia a la premiación.

Carlos Torres, que le dio vida a Charly Flow en ‘La Reina del Flow’, será el presentador de la ceremonia, que se llevará a cabo en la Rivera Maya (México), junto a la española Cayetana Guillén Cuervo.



¿Qué pasó con Maxi Iglesias y Stephanie Cayo?

Ambos coincidieron durante el rodaje de la película romántica de Netflix que marcó un hito al ser una de las primeras películas peruanas realizadas para la plataforma. Fue en ese contexto profesional donde surgió el vínculo personal entre los actores, quienes compartieron públicamente algunos momentos juntos, alimentando rumores que luego serían confirmados.

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La relación se hizo oficial en 2022 a través de redes sociales y apariciones públicas. Sin embargo, con el paso de los meses, ambos optaron por mantener un perfil más reservado respecto a su vida privada. Posteriormente, se conoció que la pareja había decidido tomar caminos separados, sin escándalos ni declaraciones polémicas, en lo que fuentes cercanas describieron como una ruptura amistosa.



¿Cuántos años se llevan Alejandro Sanz y Stephanie Cayo?

Sanz nació en 1968, mientras que Cayo lo hizo en 1988, lo que establece una distancia generacional de 20 años entre los dos artistas. Actualmente, el intérprete tiene 57 años, mientras que la actriz, 37; la brecha que ha sido ampliamente comentada en redes sociales desde que surgieron los rumores —y posteriores confirmaciones— de su vínculo sentimental en 2026, pero no ha sifo un impedimiento para que la pareja exprese su amor.