Alejandro Sanz y Stephanie Cayo habrían confirmado en pleno concierto que están saliendo

Alejandro Sanz volvió a generar atención en redes sociales tras un momento registrado durante uno de sus conciertos en América Latina. El hecho ocurrió el 26 de febrero en el Estadio Nacional de Lima, escenario donde se presentó como parte de su gira por la región.

Durante la interpretación de la canción 'Corazón partío', el artista se acercó a la actriz Stephanie Cayo, quien se encontraba en un área cercana al escenario. En ese momento, le dio un abrazo ante la presencia del público. De acuerdo con los registros compartidos por asistentes y usuarios en plataformas digitales, el cantante intentó acercarla más hacia el frente del escenario, pero ella permaneció en la zona lateral.

Cabe aclarar que Cayo es reconocida por su participación en producciones televisivas como 'El Secretario' y 'La Hipocondriaca' y que en los últimos meses ha sido vista en varios conciertos del intérprete español durante su gira por América Latina. El recorrido artístico ha incluido presentaciones en países como Ecuador y Colombia, donde también fue captada entre el público.





El momento ocurrido en Lima fue difundido a través de videos publicados por asistentes al concierto y replicados por cuentas dedicadas a contenidos de entretenimiento. Posteriormente, al finalizar el espectáculo, ambos fueron vistos tomados de la mano cuando se retiraban del escenario.

La escena fue interpretada por algunos usuarios en redes sociales como una confirmación de una posible relación entre el artista y la actriz. Las reacciones se multiplicaron en distintas plataformas digitales, donde seguidores del cantante y del mundo del entretenimiento comentaron lo sucedido.

¿Cuál es la diferencia de edad entre Alejandro Sanz y Stephanie Cayo?

Alejandro Sanz nació el 18 de diciembre de 1968 en Madrid y actualmente tiene 57 años. Por su parte, Stephanie Cayo nació el 8 de abril de 1988 en Lima y tiene 37 años.

La diferencia de edad entre el cantante y la actriz es de 20 años. Este dato también ha sido mencionado por usuarios en redes sociales al comentar las imágenes difundidas tras el concierto realizado en el Estadio Nacional de Lima.